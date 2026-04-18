Assoluti ep.7 con Alberto Razzetti – Con il Razzo nella giornata dei 50 da Pilato a Di Pietro
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Ultimo giorno degli Assoluti 2026, oggi in compagnia di un ospite d’eccezione: Alberto Razzetti. Insieme al Razzo analizziamo le batterie nella giornata dei 50 e dei suoi 400 misti.
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