Da dopodomani l’Italia proverà a giocarsi le proprie carte nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 3×3. Sarà un fine settimana senza respiro quello di Singapore, in cui gli azzurri se la vedranno con Nuova Zelanda ed Egitto per tentare di accedere dalla giornata di sabato a quella di domenica, in cui si decidono i tre posti per la rassegna iridata. Di seguito indicheremo le proiezioni per quel che concerne il torneo maschile, l’unico con la maglia azzurra presente (le donne, infatti, sono già ai Mondiali, anche se va detto che le qualificazioni al femminile hanno un validissimo tasso tecnico). Ricordiamo quali sono gli azzurri al via: Dario Masciarelli, Flavio Gay, Andrea Valentini e Carlo Fumagalli.

Ad affrontare l’Italia saranno Egitto e Nuova Zelanda. Partiamo dai nordafricani, che schierano Ramy Abdallah come veterano: classe 1988, fece parte della squadra egiziana ai Mondiali (quelli del basket normale) 2014, in cui i distacchi subiti furono abissali da tutte (Serbia, Spagna, Francia, Iran e Brasile). Fa parte della selezione 3×3 da tempo Youssef Refaat, come anche Mido Taha, un po’ più noto e da tutta la carriera legato all’Al Ittihad. Completa il roster il ventiquattrenne di Giza Ahmed Yasser Abdelrehim Abdelwahab Mohamed.

Sicuramente più valide le credenziali della Nuova Zelanda. Joshua Book, nato a Christchurch (i riferimenti biblici, tra nome e città, abbondano), è un ventiduenne nei primi 200 mondiali di stanza alla Northern State University (NSU), dove quest’anno ha viaggiato a 14.4 punti di media. Protagonista già in passato nel 3×3 David Lewis, ed anche Aidan Tonge è un top 200 globale nella disciplina. Completa il roster Christian Martin, anche lui membro della squadra vincitrice dell’Asia Cup 2026 proprio a Singapore.

Nell’altro raggruppamento a guidare le danze dovrebbe essere la Cechia, che schiera un gruppo di buoni giocatori sia di specialità che in generale, che rispondono ai nomi di Stepan Borovka, Filip Novotny, Lukas Stegbauer e Michal Svojanovsky. I padroni di casa di Singapore rispondono con un roster forse un po’ meno competitivo, ma comunque di discreto livello, formato da Liam Arman, Nur Aufa Bin Emil Putra, Zhenyu Ching e Xu Duanyang. Da non sottovalutare in alcun modo il Brasile di Leonardo Branquinho, giocatore ben noto agli appassionati del 3×3, un veterano del World Tour, accompagnato da Leandro Rubens da Silva, Jonatas Mello e William Weihermann.