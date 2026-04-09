Basket, l’Olimpia Milano cade anche con il Bayern tra i fischi del Forum

Già eliminata e con pochissime motivazioni, l’Olimpia Milano crolla in casa contro il Bayern Monaco nel trentasettesimo turno di Eurolega. Un’altra prestazione decisamente negativa per la squadra di Peppe Poeta, arrivata alla terza sconfitta consecutiva. In un Forum mezzo vuoto e che ha pure fischiato e contestato, l’Olimpia perde per 94-84, subendo anche il sorpasso in classifica dei tedeschi, che si sono trovati avanti anche di 26 punti.

C’è davvero pochissimo da salvare per Milano, dove il miglior marcatore è stato Shavon Shields con 14 punti. In doppia cifra hanno chiuso anche Armoni Brooks (13), Giampaolo Ricci (11), Devin Booker e Zach LeDay (10). Un Bayern trascinato, invece, dai 19 punti di Andreas Obst e soprattutto dai 15 dell’ex Nenad Dimitrijevic, che sicuramente aveva il dente avvelenato dopo l’opaca parentesi milanese.

Eppure Milano aveva iniziato bene il match grazie ai canestri di Ellis e Shields, portandosi sul +8 dopo cinque minuti (15-7). Arriva subito, però, il parziale dei tedeschi di 10-2 ed il primo quarto si chiude in parità (20-20). Nel secondo quarto è protagonista Dimitrijevic, che dà il via al break degli ospiti. Il Bayern non si ferma più e segna addirittura 32 punti. All’intervallo i tedeschi sono avanti 52-34 e Milano va negli spogliatoi ricoperta dai fischi.

La reazione dell’Olimpia non arriva nemmeno in avvio di secondo tempo ed il Bayern vola sul +26 (45-71). Milano è sul punto di subire l’ennesima pesantissima sconfitta, ma riesce ad avere una clamorosa reazione a cavallo tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto. Brooks e Ricci sono scatenati e danni il via ad un pazzesco parziale di 18-3.

La squadra di Poeta si è clamorosamente risvegliata e con un altro parziale di 9-0 arriva addirittura sul -4 (75-79) quando mancano cinque minuti alla fine. Purtroppo la rimonta si ferma qui, perchè Lucic e Da Silva riportano i tedeschi sulla doppia cifra di vantaggio. Finisce alla fine 94-84 per una Milano che chiude la sua Eurolega casalinga tra i fischi del Forum.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – BAYERN MONACO 84-94 (20-20, 14-32, 21-22, 29-20)

Milano: Mannion, Ellis 9, Booker 10, Tonut, Bolmaro 4, Brooks 13, LeDay 10, Ricci 11, Guduric 5, Shields 14, Nebo 4, Sestina 4

Bayern: Dimitrijevic 15, Da Silva 12, Rathan-Mayes, Giffey 5, Voigtmann, Jessup 7, Lucic 12, Obst 19, Hollatz, Mike 12, Gabriel 12, McCormack