Basket: Virtus Bologna, altra sconfitta contro il Bayern Monaco in Eurolega

Precipita al 17° posto in classifica la Virtus Bologna con due partite di Eurolega ancora da giocare. La squadra allenata da Nenad Jakovljevic, in una partita di fatto quasi inutile se non per i piazzamenti, perde contro il Bayern Monaco per 80-85 cadendo sotto i colpi dei 24 punti di David McCormack, che aiuta fortemente il club guidato dall’immortale Svetislav Pesic. Per le V nere 28 di Matt Morgan.

Prima metà di gara ricca di tira e molla. Nei fatti il Bayern è il primo a tentare la fuga con la coppia Mike-McCormack, fino al 4-12. Poi ci pensa anche Gabriel a spingere fino al 9-21 i bavaresi (la tripla del caso la firma Obst). Tocca ad Alston limitare i danni per il 16-23 dopo 10′. Jessup, Dimitrijevic e Rathan-Mayes spingono gli ospiti fin sul 20-34, poi l’attacco del Bayern quasi si blocca e ne approfittano prima Diarra e poi Morgan, che lanciano la Virtus fino alla parità a quota 43 dell’intervallo.

La ripresa vede Niang dare, dalla lunetta, il vantaggio alla Virtus (48-47), ma è ancora McCormack il principale protagonista della nuova scossa dei tedeschi (50-56 e poi 52-59 con altra tripla di Jessup). Dimitrijevic respinge gli assalti di Jallow ed Edwards, a 10′ dal termine è 58-66. Le V nere guadagnano tanti liberi con Edwards, tornano a -4 a 5′ dalla fine e avanti 75-73 con Morgan scatenato dall’arco (5/6 fin lì) a 3’24” dal termine. Qui, però, arrivano i due minuti di McCormack e Dimitrijevic che, nonostante un’ulteriore conclusione dall’arco di Morgan (che finirà con 6/8), si rivelano praticamente decisivi per l’80-85 finale.

Le V nere termineranno la loro stagione europea contro Baskonia e Maccabi Tel Aviv il 10 e il 16 aprile, prima in casa e poi in trasferta (che, in questo secondo caso, sarà quella di Belgrado). Sarà la fine di una campagna partita con l’imbattibilità casalinga fino a dicembre e, poi, andata pian piano svoltando verso il lato negativo con le mura amiche violate in sempre più occasioni.

VIRTUS BOLOGNA-BAYERN MONACO 80-85

VIRTUS – Baiocchi, Edwards* 12, Niang* 4, Smailagic, Alston 13, Hackett* 5, Ferrari, Morgan 28, Diarra* 10, Jallow* 4, Diouf 4, Akele. All. Jakovljevic

BAYERN – Dimitrijevic 11, da Silva 2, Rathan-Mayes 3, Giffey ne, Voigtmann ne, Jessup 12, Lucic*, Obst* 11, Hollatz* 3, Mike* 12, Gabriel 7, McCormack* 24. All. Pesic