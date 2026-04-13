Basket femminile: Cecilia Zandalasini rinnova in WNBA con le Golden State Valkyries

Cecilia Zandalasini rinnova con le Golden State Valkyries. Dopo una stagione 2025 di WNBA da 6 punti, 1.7 rimbalzi e 1.2 assist con la franchigia che è tra le ultime ad aver preso vita nella lega professionistica femminile, la punta di diamante del Famila Schio e della Nazionale azzurra ritornerà in campo negli States con la stessa maglia di un anno fa.

La notizia giunge assieme a quella della permanenza alle Valkyries anche di Juste Jocyte, la lituana scelta con la quinta chiamata allo scorso draft e che ha però deciso di concentrarsi sull’Europa e, in particolare, sull’impegno con la Lituania agli Europei scorsi. Adesso non ci dovrebbero essere più ostacoli verso il suo approdo di là dall’Oceano. Alle Valkyries anche Mariella Fasoula, l’ala-centro greca che dopo ottimi anni al Perfumerias Avenida si è trasferita al Besiktas, e Miela Sowah, play-guardia australiana di ottimo potenziale. Di poche ore fa anche la notizia dell’approdo di Cate Reese, già Kangoeroes Mechelen (Belgio), e soprattutto della stella Kiah Stokes, in arrivo dopo cinque anni di Las Vegas Aces.

Continua, in sostanza, ad arrivare un numero importante di buone notizie in casa Italia legate alla WNBA: solo ieri, infatti, si era avuta notizia dell’arrivo di Costanza Verona alle Dallas Wings, la stessa franchigia di Paige Bueckers che, assieme a Caitlin Clark, sta ridefinendo la popolarità della lega. E in un anno nel quale sono state ridefinite verso l’alto tante cose a livello economico, anche i movimenti tra le squadre stanno portando a colpi davvero importanti (basti vedere Angel Reese approdata alle Atlanta Dream dalle Chicago Sky).

Questa notte, poi, ci sarà uno dei più incerti draft degli ultimi anni. Oltre ad avere due nuove franchigie (Portland Fire e Toronto Tempo), questo draft ha numerose possibili conclusioni in termini di prima scelta assoluta, detenuta dalle già citate Wings. Azzi Fudd potrebbe riunirsi a Paige Bueckers dopo UConn, ma ci sono in giro anche Olivia Miles di TCU, Awa Fam che è la pivot spagnola di maggior prospetto, Lauren Betts che ha fatto benissimo sotto canestro a UCLA.