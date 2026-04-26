Giorgia Sottana lascia il basket da vincente: “Non potevo immaginare un finale migliore”

Si chiude in bellezza la splendida carriera di Giorgia Sottana, che dice addio alla pallacanestro vincendo da protagonista (con 4 punti, tra cui i due tiri liberi definitivi) il suo nono scudetto al termine di una serie finale al cardiopalma in cui Schio ha ribaltato la situazione dopo la sconfitta casalinga in gara-1 aggiudicandosi le due partite successive ed imponendosi nell’ultimo atto per 70-64 tra le mura amiche del PalaRomare contro l’Umana Reyer Venezia.

“Sono contenta di aver finito qua, perché Schio è casa mia. Voglio bene alle persone, voglio bene al presidente, e non potevo onestamente pensare ad un finale migliore per la mia carriera. Sono felice di riposarmi adesso, però stasera si festeggia alla grande“, le prime parole a caldo della capitana orange rilasciate ai microfoni di Rai Sport dopo la sirena conclusiva.

“Venezia è una grande squadra, non è una novità, però onestamente in queste ultime due partite abbiamo mostrato una faccia che non abbiamo mostrato tutto l’anno. Questo è un po’ il rammarico perché l’avessimo sempre avuta ci saremmo tolte anche altre soddisfazioni. Però direi che basta così“, spiega la 37enne azzurra riflettendo anche sull’esito negativo della campagna europea.

“Sono felice, sono anche io un po’ a corto di parole perché di emozioni ne ho consumate tutte, è l’ultima partita, questa è veramente l’ultima…“, ha aggiunto la leggenda del basket femminile italiano prima di venire travolta dalla festa scudetto del Famila.