Basket: Carsen Edwards è stellare, Virtus Bologna vittoriosa su Cantù in Serie A

Carsen Edwards, in tutti i sensi, trascina la Virtus Olidata Bologna nel posticipo del lunedì della 26a giornata di Serie A 2025-2026. Sono suoi 34 dei punti che consentono ai bianconeri di Nenad Jakovljevic di battere l’Acqua S. Bernardo Cantù per 89-79 e di mantenere il primo posto in classifica (a pari punti con Brescia, ma con scontri diretti favorevoli). Bene anche Derrick Alston con 17 punti; per Cantù 17 di Giordano Bortolani e 14 di Xavier Sneed.

Il capitolo numero 169 di questa superclassica del basket italiano inizia in relativo equilibrio, ma se c’è un grnade protagonista in questo lunedì subito Carsen Edwards, che segna in qualsiasi modo possibile: in entrata, in lunetta, da tre. Nei fatti, è lui a spingere le V nere sul +10 in sette minuti, prima che anche Cantù inizi a trovare qualche canestro con Basile e Moraschini. Dopo un quarto è 28-19.

Si ricomincia con il canovaccio che resta simile, anzi Jallow ed Edwards spingono i padroni di casa fin sul +14. Ed è proprio lo scatenato ex Bayern a trascinare i compagni, anche se dall’altra parte viene organizzata una forma di resistenza soprattutto con Ballo, un bel problema per i lunghi virtussini dalle parti del canestro. C’è anche Bortolani a reggere l’urto, ma a metà gara il punteggio è 50-39 e i punti di Edwards sono 23.

Si riparte con la Virtus che sembra sempre avere sotto controllo la situazione senza doversi sforzare particolarmente. Stavolta sono diversi altri i protagonisti: Jallow, Diarra, Niang. Cantù ritrova Sneed, ha qualcosa anche da Okeke e Basile, ma la squadra di casa prova a porre fine alle partita con un guizzo di Ferrari che vale il +15. L’Acqua S. Bernardo, però, è viva e a 10′ dalla fine il punteggio è 69-59.

Mentre Edwards supera i 30 punti in men che non si dica, la Virtus ha 13 punti di vantaggio. Da qui, però, inizia il rientro di Cantù: Bortolani da tre, poi Moraschini, Ballo, Fevrier e Sneed offrono un grande sforzo corale per ridare agli ospiti un divario realmente piccolo: 79-75 a 4’26” dalla fine. Devono intervenire Alston da tre e Niang in schiacciata per ristabilire le distanze, con Edwards che a 1’12” dalla fine mette la tripla decisiva. Finisce 89-79.

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 89-79

BOLOGNA – Baiocchi ne, Edwards* 34, Niang* 6, Smailagic 4, Alston 17, Hackett* 2, Ferrari 5, Morgan, Diarra 6, Jallow* 9, Diouf* 2, Akele 4. All. Jakovljevic

CANTÙ – Chiozza, Moraschini 6, De Nicolao 6, Ballo* 10, Bortolani* 17, Sneed* 14, Basile 9, Robinson* 4, Fevrier* 10, Okeke 3. All. De Raffaele

CLASSIFICA

1 V. Bologna, Brescia 38

3 Milano, Venezia 34

5 Tortona 30

6 Trieste 26

7 Reggio Emilia 24

8 Varese 22

9 Trento, Cremona 20

11 Udine, Napoli 18

13 Cantù 16

14 Sassari 14

15 Treviso 12