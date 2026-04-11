Basket femminile, Schio espugna Derthona e raggiunge Venezia in finale Scudetto

La finale Scudetto vedrà opposte ancora una volta la Reyer Venezia ed il Famila Schio. Continua dunque la strepitosa rivalità tra le due formazioni venete, visto che Schio ha espugnato il campo dell’Autosped Derthona in gara-2, raggiungendo proprio la Reyer nell’ultimo atto del campionato. Finisce 65-49 per il Famila, che fa suo il match con un ultimo quarto da 18-7, che ha tagliato le gambe alle piemontesi, che comunque chiudono una stagione veramente eccezionale.

Partita a basso punteggio, dove le migliori per Schio sono Cecilia Zandalasini e Jessica Lynn Shepard, che mettono entrambe a referto 11 punti. A Derthona, invece, non basta la grande prestazione di Pallas Daemi Kunaiyi-Akpanah, che chiude con una doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi.

Partenza positiva per le padrone di casa, ma Schio riesce a mettere la testa avanti sul finale del primo quarto grazie a Zandalasini e Laksa. Una tripla di Verona e un gioco da tre punti di Conde firmano il nuovo massimo vantaggio sul +7, prima della reazione di Derthona con Conte e Fontaine. Tra la fine del secondo periodo e l’inizio del terzo, un parziale di 10-2 consente alle ospiti di toccare per la prima volta la doppia cifra di vantaggio.

Derthona deve subire anche l’infortunio di Fondren, ma reagisce ancora una volta e con Toffolo chiude il quarto sul -5 (42-47). Le Orange tornano sul +11 grazie a un break di 6-0 e alle piemontesi non basta l’ultimo colpo di coda di Kunaiyi-Akpanah. Nel finale Shepard e Badiane mettono il sigillo sulla gara e può partire la festa di Schio.

IL TABELLINO DEL MATCH

AUTOSPED DERTHONA – FAMILA WUBER SCHIO 49-65 (16-19, 10-14, 16-14, 7-18)

Derthona: Dotto, Kunaiyi-Akpanah 19, Fontaine 8, Conte 10, Toffolo 2, Leonardi 3, Fondren, Arado 2, Suarez Azcarate 2, Cocuzza, Melchiori 3, Penna

Schio: Sottana 5, Zanardi, Verona 9, Conde Alcolado 5, Panzera, Andrè 2, Zandalasini 11, Badiane 5, Keys 8, Shepard 11, Laksa 9