Basket femminile: Brescia sconfitta a Battipaglia in gara-2 dei playout di Serie A1

Gara-2 dei playout della Serie A1 femminile va a Battipaglia. L’O.ME.P.S. allenata da Francesco Iurlaro supera con il punteggio di 74-58 l’RMB Brixia Basket e si concede una chance di gara-3 al PalaLeonessa, dove si deciderà quella che, a termini di regolamento, è la retrocessa della stagione. Che, di fatto, diventa la seconda a scendere, dopo l’annunciata uscita di scena della Dinamo Sassari. Dominatrice della gara odierna Anaya Peoples con 35 punti.

Nel primo periodo ad allungare per prima è Brescia, che va sul 2-10 grazie a Winkowska e Tagliamento che da tre si fanno sentire, ma la risposta di Battipaglia è un controparziale di 13-0 che significa 15-10 dopo 10′. Oltre a una Peoples senza freni è anche Fokke ad avere una fiammata, quella che vale il +7. Siccome, però, si tratta di una sfida di parziali, ne arriva un altro in chiave bresciana ed è quello che vale il 31-35 all’intervallo con due fattori: Aghilarre e le triple.

Al rientro in campo entra in scena anche Baldassarre, la 2008 che rappresenta un bel pezzo di futuro del basket tricolore. Sono sei i suoi punti in un terzo periodo che vede Battipaglia riprendere la via, per un 51-44 che preannuncia un ultimo quarto lottato. Questo però non avviene, e la squadra di casa ha in Natabou e, naturalmente, in Peoples le chiavi di un successo fondamentale.

O.ME.P.S. Battipaglia-RMB Brixia Basket 74-58

BATTIPAGLIA: Cupido* 10 (4/5, 0/2), Peoples* 35 (11/15, 3/6), Fokke* 6 (2/2, 0/4), Naddeo, Baldassarre 6 (1/3, 1/4), Potolicchio NE, Georgieva 4 (2/5, 0/3), Evangelista, Natabou* 8 (4/7 da 2), Day Wilson* 5 (0/5, 1/2)

All. Iurlaro

BRIXIA: Kristlova*, Togliani* 5 (2/5, 0/5), Tagliamento* 15 (0/3, 4/9), Aghilarre 6 (0/1, 1/1), Delboni Da Silva 2 (1/1 da 2), Crippa 2 (1/2 da 2), Frustaci* 10 (2/2, 2/4), Adamczuk, Bongiorno, Winkowska* 18 (5/8, 2/3)

All. Zanardi