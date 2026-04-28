Basket: il JL Bourg-en-Bresse vince l’EuroCup 2025-2026. Battuto il Besiktas nella serie finale

Dopo la vittoriosa andata a Istanbul per 60-72, il Cosea JL Bourg-en-Bresse si laurea campione di EuroCup per la stagione 2025-2026. Battuto anche in gara-2 il Besiktas per 73-71 al termine di un match nel quale, come all’andata, Adam Mokoka è stato mattatore, questa volta con 17 punti e 10 rimbalzi. Nel suo caso è arrivato anche un aiuto da Kevin Kokila, 18 punti alla fine.

Ma l’eroe della notte è proprio Mokoka, che con una penetrazione dal lato destro con elegante appoggio al vetro a 1″1 dalla fine sigla il 73-71 conclusivo a favore di Bourg-en-Bresse. Il tutto dopo una vana rimonta del Besiktas, che fra l’altro nel percorso fino alla finale aveva battuto (con più di una situazione dubbia) Trento nel quarto di finale in gara secca.

Quanto al Cosea, primo girone relativamente senza problemi: 13 vittorie, 5 sconfitte e seconda posizione solo per lo 0-2 nei confronti diretti proprio con il Besiktas nel girone A. Esentato dagli ottavi di finale, il club allenato da Frederic Fauthoux, già coach della selezione nazionale francese, ha eliminato per 83-79 gli sloveni del Cedevita Olimpia Lubiana. Poi, in semifinale, sono servite tre partite e un’impresa lontano dalle mura amiche dell’Ekinox (3548 spettatori) per battere il Turk Telekom Ankara. E per, poi, vincere il titolo da unica squadra non turca tra le prime quattro.

Il basket francese può così festeggiare il proprio terzo successo dal 2021 in poi, contando anche AS Monaco (che va formalmente considerato all’interno di questo contesto, dal momento che gioca in Pro A) in quell’anno e Paris Basketball nel 2024. L’anno in cui, peraltro, la finale era stata proprio tutta transalpina e proprio contro il Bourg-en-Bresse. Lo storico club della città a 70 km da Lione giocherà così per la prima volta l’Eurolega. Il tutto per un sodalizio che è arrivato la prima volta in Pro A nel 2000, è di nuovo sceso e risalito un paio di volte e poi, dal 2018, si è confermato prima a metà classifica e poi ai vertici del basket di Francia, dove ancora non è riuscito a raggiungere la finale del campionato.

Questo il roster della squadra campione: Darius McGhee, Assemian Moulare, Antony Labanca, Will McDowell-White, Juwan Ekanga, Isaac Guedegbe, Will Cherry, Leni Monnet, Adam Mokoka, Khadim Kane, Both Gach, Tajuan Agee, Ricardo “Ricky” Lindo, Vincent Mitchell, Yvann Mbaya, Kevin Kokila. Allenatore Frederic Fauthoux.