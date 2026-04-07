La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato i quattro giocatori, scelti tra la rosa originale di otto comunicata nei giorni scorsi, che prenderanno parte alle qualificazioni ai Mondiali di basket 3×3 maschili a Singapore l’11 e il 12 aprile (sabato e domenica, in sostanza). Coach degli azzurri, in questa fattispecie, è Claudio Negri, che ha fatto le proprie valutazioni a Roma, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti.

Ad andare in terra asiatica saranno Dario Masciarelli (quest’anno sceso in B Interregionale al Costone Siena), Flavio Gay (anche lui in B interregionale, alla Scandone Avellino storica), Andrea Valentini (11.1 punti e 5.7 rimbalzi di media in Serie B alla Loreto Pesaro dopo due stagioni alla Virtus Roma 1960) e Carlo Fumagalli (6.8 punti, 3.5 rimbalzi e 3.2 assist a Faenza, in Serie B).

L’Italia giocherà le sue due partite di girone contro Egitto e Nuova Zelanda, la prima alle ore 10:10 italiane (ci sono 6 ore di fuso) e la seconda alle 14:30. Passano le prime due: in caso di superamento del turno il periodo da tenere in considerazione è quello dalle 13:00 alle 15:00 del nostro Paese di domenica 12.

Oltre a Italia, Egitto e Nuova Zelanda, c’è anche un altro girone in scena, quello composto da Cechia, Singapore e Brasile, che appunto s’incrocerà con quello azzurro in semifinale (1A-2B e 2B-1A). Le squadre che vincono le semifinali vanno alla rassegna iridata, le sconfitte giocano uno spareggio. L’Italia femminile è già qualificata senza passare da Singapore.