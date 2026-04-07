Basket femminile: Schio controlla in gara-1 di semifinale, Derthona cede

Il Famila Schio conquista gara-1 di semifinale scudetto contro l’Autosped G BCC Derthona. 85-69 il punteggio finale di un confronto per larghi tratti controllato dalla squadra di Giorgios Dikaioulakos di fronte a un PalaRomare riempito per ampia misura (oltre 1800 persone). In doppia cifra vanno Maria Conde con 17 punti e Kitija Laksa con 13, oltre a Costanza Verona con 11 e Jessica Shepard con 10 per le scledensi. 18 per Cornelia Fondren, 14 con 11 rimbalzi per Pallas Kunaiyi-Akpanah e 13 per Nathalie Fontaine in quota Tortona, oltre a una gran Francesca Leonardi da 11.

Pronti via e in tre minuti c’è un solo canestro, quello di Fondren per lo 0-2 a favore delle ospiti. Quando gli attacchi iniziano a scaldarsi, però, Badiane e Verona insieme ribaltano abbastanza facilmente la situazione, con Conde che distribuisce palloni di qualità. Entra poi Shepard e lancia l’allungo di Schio, sul quale arriva il sigillo posto da Zandalasini che, con una tripla, fissa il risultato dei primi 10′ sul 25-12.

Il secondo periodo vede il Famila allungare ancora fino ai 19 punti di vantaggio con Sottana e Zanardi. Dal 33-14 provano a ricostruire qualcosa Kunaiyi-Akpanah, Fondren e Suarez, solo per vedere Conde infilare due triple di fila. Si prosegue così, in una specie di elastico in cui per le padrone di casa è protagonista in particolar modo Verona, fino a quando la sirena manda tutte all’intervallo sul 48-31.

Il rientro in campo dell’Autosped è quello di una squadra che, tutto sommato, le sue carte ha voglia di giocarsele. Sono Kunaiyi-Akpanah e Fondren a guidare i tentativi ospiti di riaprire la questione, con Conde, Shepard e Verona a respingere ogni volta tali intenzioni. Tortona si avvicina anche a 10 punti con la sua pivot, ma Schio ha ancora qualcosa da Sottana (tripla) e il terzo periodo finisce 66-53.

Al rientro in campo il Famila non segna più, l’Autosped riesce a difendere con efficacia e arrivano cinque punti in fila di Leonardi che significano -8. A quel punto Dikaioulakos chiama timeout e le sue giocatrici ne escono a razzo: triple di Keys e Conde, poi segna ancora Shepard ed è +18 a 5’39” dalla fine. A chiudere la questione ci pensa anche Laksa: la lettone, nei fatti, crea tutte le premesse perché ad andare in porto sia l’85-69 finale.

FAMILA WUBER SCHIO-AUTOSPED G BCC DERTHONA 85-69

SCHIO – Sottana 5, Zanardi 6, Verona* 11, Conde* 17, Panzera ne, Andrè 4, Zandalasini* 7, Badiane* 7, Keys 5, Shepard 10, Laksa* 13. All. Dikaioulakos

DERTHONA – Kunaiyi-Akpanah* 14, Fontaine* 13, Conte* 3, Toffolo* 2, Leonardi 11, Fondren* 18, Arado, Suarez 8, Melchiori, Penna. All. Cutugno