Basket, l’Olimpia Milano lotta per 30′ ma cede in trasferta al Valencia in Eurolega: play-in irraggiungibili

L’Olimpia Milano lotta per 30′ ma deve cedere al Valencia in Eurolega! I meneghini provano a mettere in difficoltà la squadra spagnola ma cede nel finale nonostante un timido sussulto, con gli iberici che si aggiudicano il match per 102-96 e spegnono le speranze residue degli uomini di ‘Peppe’ Poeta di provare a centrare i play-in. Jean Montero MVP di questa sera con 25 punti, al pari di Brancou Badio che mette a referto 20 punti – 10 punti e 6 assist di Darius Thompson, con Armoni Brooks e Shavon Shields ultimi ad arrendersi tra le fila dei meneghini con 20 e 14 punti.

Botta e risposta in avvio di match dall’arco (3-3), con la sfida subito in equilibrio: Zach LeDay pareggia i conti (7-7), con l’americano di passaporto italiano Darius Thompson perfetto da tre per il +3 (12-9). Shavon Shields e Armoni Brooks firmano il sorpasso Milano (14-17), con Jean Montero che riporta subito Valencia davanti (20-17). Giro perfetto in lunetta di Marko Guduric per il pari (20-20), con i liberi di Devin Booker e l’appoggio di Badio che valgono il 27-24 alla prima sirena.

Nico Mannion protagonista in apertura di secondo quarto (30-29), con Darius Thompson che mantiene Valencia avanti di un possesso pieno (32-29). Contro-sorpasso Olimpia con la bomba di Ricci e il piazzato di Devin Booker (32-34), con Thompson e Nathan Reuvers che ribattono prontamente per il nuovo vantaggio spagnolo (39-38). Sale in cattedra nuovamente Marko Guduric con cinque punti: Milano mette ancora la freccia (44-45), con l’ex Brindisi ancora a bersaglio (48-47) prima della tripla di Zach LeDay (48-50). 1/2 di Costello ai liberi, con Armoni Brooks che spara da lontano il canestro del 51-54 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa l’Olimpia prova un allungo con Josh Nebo e Quinn Ellis (52-59), con la penetrazione di Shavon Shields che tiene a distanza di sicurezza gli avversari (56-62). 2/2 di LeDay a cronometro fermo e +8, con Armoni Brooks micidiale da oltre l’arco per il massimo vantaggio milanese a +11 (56-67). 2+1 di Montero per scuotere Valencia (59-67), con l’asse Shields-Brooks che tiene l’EA7 Emporio Armani a +10 (59-69). Ancora Shields col gioco da tre punti per il +13 (61-74), con Montero e Taylor che rosicchiano qualche punto agli ospiti (74-79). 2/2 di Montero in lunetta e -3 (78-81), con Mannion che appoggia per il 78-83 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nella frazione decisiva Valencia impatta nel punteggio con Costello e Taylor (83-83), allungano il break di 9-0 per il sorpasso (87-83) che costringe ‘Peppe’ Poeta a chiamare subito time-out. Pradilla brucia la retina da tre (90-83), con Guduric e Bolmaro che firmano un contro-parziale di 5-0 per suonare la carica (90-88). Armoni Brooks ancora perfetto dall’arco (94-91), con l’americano che non vuole mollare e tiene a galla l’Olimpia (96-94 e 20 punti per lui). Brancou Badio segna quattro liberi in fila (100-94) per dare ossigeno ai padroni di casa con un minuto da giocare, con Nathan Reuvers e Zach LeDay che fissano il punteggio finale sul 102-96 con cui Valencia vince mentre l’Olimpia Milano abbandona definitivamente le speranze residue di centrare il play-in di Eurolega.