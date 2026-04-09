Badminton verso un cambio di regolamento? Nuovo sistema di punteggio in fase di studio

Il badminton potrebbe essere vicino a una svolta regolamentare: la Federazione Internazionale starebbe valutando l’ipotesi di modificare il format attuale delle partite e di ridurre il numero di punti necessari per vincere un set. La proposta sarebbe la seguente: incontri al meglio di tre set da 15 punti e non più di parziali da 21 punti, in modo da aumentare il dinamismo delle partite e di tutelare la salute dei giocatori.

L’organismo che governa il badminton mondiale ha avviato un processo di consultazione pubblica e invita gli appassionati a esprimersi sul cambiamento entro il 15 aprile, come comunicato attraverso i propri canali ufficiali. La proposta sarà sottoposta al voto dei membri durante l’Assemblea Generale Annuale della BWF del 25 aprile a Horsens, in Danimarca. Se approvata, entrerà in vigore il 4 gennaio 2027. Alla BWF ritengono che il modello 3×15 si adatti meglio alle esigenze attuali, sia del pubblico che delle trasmissioni televisive. Inoltre, sottolineano che consentirebbe di ridurre lo sforzo fisico degli atleti e, di conseguenza, il rischio di infortuni.

La Federazione sostiene che questo sistema offra “una base solida e sostenibile per il futuro dello sport”, rafforzando al contempo il proprio impegno a favore dell’innovazione e del benessere dei giocatori, favorendo carriere sportive più lunghe. Un’altra opzione sarebbe quella di cinque set da undici punti ciascuno.