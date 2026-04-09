Badminton
I fratelli Popov avanzano in doppio e in singolare. Le sorelle Stoeva in semifinale di doppio femminile agli Europei di badminton
Continuano gli Europei di badminton al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna. Prosegue l’avanzata dei fratelli Christo Popov e Toma Junior Popov, vincitori dei rispettivi match di ottavi in singolare e poi, insieme, in quello di doppio. Nel doppio femminile le bulgare Gabriela Stoeva e Stefani Stoeva avanzano in semifinale nel torneo di doppio femminile.
Il francese Christo Popov supera l’israeliano Daniil Dubovenko 21-9 21-19 in quarantuno minuti. Toma Junior Popov, quarto favorito del tabellone, impiega quaranta minuti per regolare il polacco Domink Kwinta 21-18 21-15. Il belga Julien Carraggi doma il danese Magnus Johannesen, ottava testa di serie, 21-17 14-21 21-16 in cinquantanove minuti. Il danese Rasmus Gemke, testa di serie numero cinque, domina l’austriaco Collins Valentine Filimon 21-12 21-11 in trentotto minuti. Il transalpino Arnaud Merkle, settima testa di serie, rimonta il britannico Harry Huang 20-22 21-14 21-13 in un’ora e diciassette minuti. Il transalpino Alex Lanier, numero tre del tabellone, prevale 21-18 21-16 sul croato Aria Dinata. L’irlandese Nhat Nguyen, numero sei del tabellone, regola il finlandese Kalle Koljonen 21-19 21-13 in quarantotto minuti. Il danese Anders Antonsen, testa di serie numero uno, domina lo svizzero Tobias Kuenzi 21-12 21-11 in poco più di mezz’ora.
La turca Neslihan Arin, testa di serie numero quattro, liquida l’ucraina Yevheniia Kantemy 21-10 21-12 in trentuno minuti. La scozzese Kirsty Gilmour, quinta favorita del tabellone, supera la bulgara Stefani Stoeva 21-12 21-8 in ventiquattro minuti. La danese Line Christophersen travolge la svizzera Milena Schnider 21-9 21-14 in ventotto minuti. La danese Amalie Schulz, settima favorita del tabellone, piega la tedesca Miranda Wilson 21-16 21-19 in quaranta minuti. La danese Mia Blichfeldt, testa di serie numero tre, elimina l’ungherese Vivien Sandorhazi 21-17 21-13 in quarantatré minuti. L’ucraina Polina Buhrova travolge la turca Ozge Bayrak 21-14 21-9 in trentacinque minuti, mentre la tedesca Yvonne Li, ottava favorita del tabellone, piega la francese Anna Tatranova 21-15 21-18 in cinquanta minuti. In chiusura di giornata la danese Line Højmark Kjaersfeldt, testa di serie numero uno, rimonta la bulgara Kaloyana Nalbantova 19-21 21-17 21-16 in poco più di un’ora.
I danesi Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, teste di serie numero uno, regolano gli spagnoli Jacobo Fernandez/Alberto Perals 21-16 21-14. Nel derby britannico Alex Green/Zach Russ prevalgono sui connazionali Oliver Butler/Samuel Jones 21-15 21-13. I tedeschi Bjarne Geiss/Jones Ralfy Jansen eliminano gli ungheresi Csanad Horvath/Miklos Kis-Kasza 21-13 21-9 in ventotto minuti. Gli scozzesi Christopher Grimley/Matthew Grimley regolano i danesi Christian Faust Kjær/Rasmus Kjær 21-17 21-13 in poco più di trenta minuti. I britannici Ben Lane/Sean Vendy, numeri due del tabellone, liquidano gli svizzeri Orteu/Pham 21-10 21-13 in ventotto minuti. I cechi Jiri ed Ondrey Kral, titolari della settima testa di serie, rimontano i tedeschi Dresp/Krax 19-25 23-21 21-11 in un’ora e sei minuti. I fratelli Christo e Toma Junior Popov, teste di serie numero tre, eliminano gli svedesi Mio Molin/Max Svensson 21-16 21-13 in trentotto minuti. Mads Vestergaard/Daniel Lundgaard infliggono un perentorio 21-12 21-10 agli spagnoli Ruben Garcia/Carlos Piris
Le ucraine Polina Buhrova/Yevheniia Kantemyr battono le britanniche Abbygael Harris/ Lizzie Tolman 21-19 21-17. Nel derby danese Kathrine Vang/Mette Werge piegano Lærke Hvid/ Anna Klausholm 21-10 21-12. Le bulgare Gabriela e Stefani Stoeva, teste di serie numero uno, annichiliscono le scozzesi Julie Macpherson/Ciara Torrance, titolari della quinta testa di serie, 21-13 21-7 in trentasei minuti. Le turche Bengisu Ercetin/Nazlıcan Inci eliminano le britanniche Lisa Curtin/Sian Kelly con un perentorio 21-13 21-13.
I tedeschi Marvin Seidel/Thuc Phuong Nguyen, teste di serie numero cinque, battono i danesi Mads Vestergaard/Christine Busch, titolari della quarta testa di serie, 21-18 21-13 in poco più di mezz’ora. Nel confronto tutto danese Amalie Magelund/Jesper Toft, teste di serie numero tre, superano i connazionali Rasmus Espersen/Amalie Cecilie Kudsk, titolari della sesta testa di serie, 21-14 21-15 in poco più di trenta minuti. I danesi Mathias Christiansen/ Alexandra Bøje, numeri due del tabellone, battono i francesi Julien Maio/Lea Palermo 21-10 21-18 in quarantuno minuti. I britannici Callum Hemming/ Estelle Van Leeuwen dominano gli olandesi Brian Wassink/Debora Jille 21-11 21-13 in mezz’ora.