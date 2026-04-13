Ranking WTA (13 aprile 2026): Aryna Sabalenka sempre al comando, Paolini stabile in top-10

Non ci sono grandissimi aggiornamenti nella ranking WTA all’inizio di questa nuova settimana. Il torneo di Linz, di scena sulla terra rossa austriaca (indoor), ha sorriso alla russa Mirra Andreeva. Un successo che ha permesso a quest’ultima di salire in nona piazza in classifica mondiale, scavalcando la canadese Victoria Mboko.

Al vertice della graduatoria troviamo sempre la bielorussa Aryna Sabalenka (11025). La nativa di Minsk precede nella classifica la kazaka Elena Rybakina (8108), l’americana Coco Gauff (7278), la polacca Iga Swiatek (7263) e l’altra statunitense Jessica Pegula (6243). Stabile la posizione di Jasmine Paolini. La toscana è sempre al n.8 del mondo, reduce dalla vittoria in BJK Cup con la maglia azzurra.

RANKING WTA

Lunedì 13 aprile 2026

1 Aryna Sabalenka 11025

2 Elena Rybakina 8108

3 Coco Gauff 7278

4 Iga Swiatek 7263

5 Jessica Pegula 6243

6 Amanda Anisimova 5995

7 Elina Svitolina 3965

8 Jasmine Paolini 3907

9 Mirra Andreeva 3611

10 Victoria Mboko 3531

Non ci sono molte variazioni nel resto della questione italiana. Elisabetta Cocciaretto è sempre la n.2 d’Italia (n.41) ed è l’unica giocatrice, a parte Paolini, a trovarsi in top-100. Una condizione che stride coi riscontri in termini d’eccellenza del tennis italiano.

TOP 10 ITALIANE

Lunedì 13 aprile 2026

8. Jasmine Paolini 3907

41. Elisabetta Cocciaretto 1310

148. Lucrezia Stefanini 526

152. Nuria Brancaccio 506 (-2)

154. Lisa Pigato 504

164. Lucia Bronzetti 456

237. Camilla Rosatello 295

245. Silvia Ambrosio 278

260. Jessica Pieri 262

273. Dalila Spiteri 247