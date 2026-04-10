Massimo Stano al debutto nella maratona di marcia: esame iridato al rientro dall’infortunio

In assenza di Antonella Palmisano sarà sicuramente Massimo Stano la punta di diamante della spedizione italiana in Brasile per i Mondiali a squadre di marcia 2026, che si terranno nella giornata di domenica 12 aprile sulle strade di Brasilia. Si annuncia un banco di prova molto importante per il 34enne pugliese, al debutto assoluto sulla nuova distanza della maratona e al rientro in gara dopo un lungo stop.

Il Campione Olimpico 2021 della 20 km aveva dovuto infatti rinunciare ai Mondiali di Tokyo dello scorso settembre per una lesione al bicipite femorale sinistro che ha interrotto anzitempo una stagione cominciata con il record del mondo nella 35 km (2h20:43 agli Europei a squadre di Podebrady). A conti fatti Stano non prende parte ad una competizione ufficiale dal 14 giugno 2025, quasi dieci mesi fa.

Purtroppo in fase di preparazione il marciatore barese ha dovuto fare i conti con qualche fastidio alla gamba destra, al ginocchio e al cavo popliteo, quindi non potrà essere ancora al 100% in occasione di questa rassegna internazionale dedicata agli specialisti del tacco e punta. I Mondiali a squadre rappresentano dunque una tappa di passaggio per Stano verso i Campionati Europei di Birmingham ad agosto, vero grande obiettivo della stagione.

L’azzurro classe 1992 sfrutterà in ogni caso la gara iridata in Brasile per cimentarsi sull’inedita distanza dei 42,195 chilometri, nel tentativo di ottenere un buon risultato a livello personale e per dare una mano alla Nazionale italiana nella classifica a squadre.