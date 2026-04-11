Stano e Fortunato alla sfida dei Mondiali a squadre di marcia: nuove distanze, pronostici incerti. Palmisano assente

I Mondiali a squadre di marcia si disputeranno domenica 12 aprile a Brasilia e si gareggerà sulle nuove distanze del panorama internazionale: la 21,097 km (la mezza maratona, che sostituisce la 20 km e che sarà l’unica gara presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028) e la 42,195 km (la maratona di marcia, subentrata alla 35 km ma assente ai Giochi).

Massimo Stano sarà tra i grandi favorita della prova più lunga, al debutto in questa specialità e desideroso di ampliare il proprio palmares dopo aver trionfato nella 20 km alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e nella 35 km ai Mondiali 2022. Il pugliese farà il proprio ritorno in gara dopo una lesione al bicipite femorale sinistro che lo ha tenuto fermo dalla scorso giugno. I principali avversari al via saranno il giapponese Hayako Katsuki (bronzo iridato della 35 km), lo svedese Perseus Karlstroem e il tedesco Christopher Linke, mentre gli altri italiani al via saranno Riccardo Orsoni, Andrea Agrusti, Stefano Chiesa e Aldo Andrei. I risultati individuali saranno ovviamente alla base, ma non bisogna ricordare che si gareggia in una competizione a squadre: i migliori tre classificati di ogni Nazione porteranno a casa i punti che determineranno la graduatoria per Nazionali e assegneranno le relative medaglie.

La mezza maratona di marcia si preannuncia ad altissima concorrenza, proprio perché sarà olimpica: l’Italia si affiderà a Francesco Fortunato (fresco di record del mondo sui 5000 metri indoor e due anni fa oro ai Mondiali a squadre nella staffetta mista con Valentina Trapletti), che sarà affiancato da Andrea Cosi, Gianluca Picchiottino, Michele Antonelli, Giuseppe Disabato. Il favorito della vigilia è il brasiliano Caio Bonfim, Campione del Mondo e argento olimpico che incrocerà il giapponese Toshikazu Yamanishi (primatista mondiale e due volte iridato), gli spagnoli Paul McGrath e Diego Garcia Carrera, il canadese Evan Dunfee (Campione del Mondo della 35 km), mentre Australia e Cina si candidano per il podio a squadre.

Antonella Palmisano non sarà della partita e si concentrerà sugli Europei di agosto, dove sarà chiamata a difendere il titolo sulla 20 km. Assenti in Brasile anche Alexandrina Mihai (oro continentale U23) e Valentina Trapletti (argento europeo). Sulla mezza ci sarà spazio per Nicole Colombi, Giulia Gabriele, Michelle Cantò, Elisa Marini e Giulia Miconi in un contesto che vede come favorite la peruviana Kimberly Garcia e la cinese Ji Haiying, in assenza della stella spagnola Maria Perez (bicampionessa del mondo).

L’ecuadoriana Paula Torres e la brasiliana Viviane Lyra sono le più accreditate nella maratona, dove l’Italia schiererà Sofia Fiorini, Lida Barcella, Federica Curiazzi ed Eleonora Giorgi. Sul fronte giovanile riflettori puntati su Serena Di Fabio, argento europeo U20 e vicina al record italiano juniores, e su Nicolò Vidal.