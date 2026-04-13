Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato l’elenco dei convocati dell’Italia per le World Relays 2026, rassegna internazionale dedicata alle staffette che si terrà a Gaborone (Botswana) da sabato 2 a domenica 3 maggio. L’evento è molto importante soprattutto in chiave qualificazione verso la prossima edizione dei Campionati Mondiali di atletica, in programma a Pechino nel 2027.

Sono 30 nel complesso gli atleti selezionati per la trasferta in Africa, con l’Italia che prenderà parte a cinque gare su sei (tutte tranne la 4×400 maschile). In una spedizione azzurra falcidiata dalle assenze, soprattutto tra gli uomini, spicca la presenza della fresca campionessa iridata indoor dei 60 metri piani Zaynab Dosso che guiderà la 4×100 nostrana a caccia di un buon risultato.

Nella lista dei convocati figurano il campione olimpico di Tokyo 2021 in staffetta Fausto Desalu e l’argento europeo dei 100 a Roma 2024 Chituru Ali, mentre non ci saranno gli altri pilastri della velocità italiana degli ultimi anni Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo. Spazio dunque per nomi nuovi e giovani talenti in rampa di lancio come Diego Nappi, Eduardo Longobardi, Elisa Valensin e Margherita Castellani.

Le World Relays qualificano per i Mondiali 2027 dodici team in ogni specialità, mentre gli altri quattro verranno ripescati tramite i migliori tempi della prossima stagione. Per quanto riguarda la 4×100 mista e la 4×400 mista sono previsti inoltre sei pass diretti per l’Ultimate Championship (nuovo evento di World Athletics) in programma a Budapest dall’11 al 13 settembre, mentre gli ultimi due slot verranno assegnati in base alle migliori prestazioni cronometriche delle top list 2026.

CONVOCATI ITALIA WORLD RELAYS 2026

UOMINI

4×100 e 4×100 mista

Chituru Ali

Andrea Bernardi

Samuele Ceccarelli

Fausto Desalu

Eduardo Longobardi

Paolo Messina

Diego Nappi

Filippo Randazzo

Junior Tardioli

4×400 mista

Vladimir Aceti

Vanni Picco Akwannor

Lorenzo Benati

Destiny Omodia

DONNE

4×100 e 4×100 mista

Gaya Bertello

Margherita Castellani

Zaynab Dosso

Gloria Hooper

Dalia Kaddari

Alice Pagliarini

Alessia Pavese

Irene Siragusa

Elisa Valensin

4×400 e 4×400 mista

Ilaria Accame

Alessandra Bonora

Rebecca Borga

Sara Cirillo

Eloisa Coiro

Alice Mangione

Anna Polinari

Virginia Troiani