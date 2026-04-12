Serena Di Fabio talento cristallino: argento ai Mondiali di marcia, Italia seconda con la squadra

Serena Di Fabio ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella 10 km juniores che ha animato i Mondiali a squadre di marcia, in corso di svolgimento a Brasilia. L’azzurra era tra le grandi favorite della gara giovanile e ha disputato una splendida gara di vertice, cedendo soltanto nel corso dell’ultimo chilometro al forcing indiavolato della cinese Yutong Yang, capace di completare la fatica nella capitale del Brasile con il tempo di 46:11.

La nostra portacolori ha ben domato le strade sudamericane e ha retto in condizioni di umidità estrema, meritandosi il secondo gradino del podio con il crono di 46:21. La 18enne abruzzese arricchisce il proprio palmares, in cui figurano la medaglia d’argento sui 10.000 metri agli Europei U20 nel 2025 e l’oro sui 5.000 agli Europei U18, a dimostrazione di un talento cristallino che fa ben sperare per il prossimo futuro.

L’Italia festeggia la medaglia d’argento nella prova a squadre (venivano presi in considerazione i due migliori risultati per Nazione) grazie al decimo posto di Valentina Adamo e chiudendo con 12 punti, davanti al Brasile (13) e alle spalle della Cina (4 punti, terza Ni Lihua in 46:37).