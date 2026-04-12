Francesco Fortunato maestro dei Mondiali a squadre! Vince la mezza maratona olimpica, battuto Bonfim in Brasile!

Francesco Fortunato ha un feeling speciale con i Mondiali a squadre di marcia: due anni fa trionfò nella staffetta mista in coppia con Valentina Trapletti in quel di Istanbul, oggi ha vinto la neonata mezza maratona sulle strade di Brasilia, in una giornata condizionata dal sole e dalla forte umidità. Il pugliese ha debuttato sui 21,097 km (non così lontani dall’abituale 20 km che ha fatto la storia del tacco e punta), la nuova distanza del calendario internazionale e che sarà anche l’unica specialità presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, riuscendo a fare prontamente centro in maniera perentoria.

Il 31enne ha completato la fatica con il tempo di 1h27:25, riuscendo a rimanere nel gruppo di testa nonostante fosse gravato da un paio di rossi fin dalle prime battute di gara: ha raddrizzato la propria tecnica, ha evitato il rischio di finire in penalty zone e poi nel momento decisivo ha piazzato una micidiale rasoiata sulle strade della capitale del Brasile. Grazie a un cambio di passo secco inscenato nell’ultimo chilometro, il bronzo europeo in carica della 20 km ha lasciato sul posto l’etiope Misgana Wakuma (poi secondo in 1h27:33) e il padrone di casa Caio Bonfim (il campione del mondo e argento olimpico della 20 km, terzo in 1h27:36).

Sontuoso sigillo per Francesco Fortunato, portacolori delle Fiamme Gialle, che amplia così il proprio palmares dopo aver riscontrato qualche difficoltà tra i Giochi di Parigi 2024 e i Mondiali di Tokyo disputati lo scorso settembre. Lontani altri annunciati favoriti come i giapponesi Kento Yoshikawa (quinto in 1h28:00), Toshikazu Yamanishi (settimo in 1h28:18) e Tomohiro Noda (ottavo in 1h28:42) e gli spagnoli Diego Garcia (nono in 1h28:55) e Alvaro Lopez (decimo in 1h29.08).

Gli altri azzurri: Andrea Cosi 30mo (1h32:27), Gianluca Picchiottino 31mo (1h33.21), Giuseppe Disabato 38mo (1h35:19), Michele Antonelli squalificato. L’Italia ha concluso al quinto posto nella gara a squadre con 62 punti all’attivo (venivano presi in considerazione i migliori tre risultati per Nazione), il Giappone ha trionfato (20 punti) davanti alla Spagna (39) e alla Cina (51).