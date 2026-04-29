Andrea Vendrame: “Mi è mancata solo la vittoria nel 2026”. L’italiano punta su Giro, Tricolore e Mondiale

Andrea Vendrame archivia l’inizio del suo primo anno con la maglia del Team Jayco – AlUla con un bilancio complessivamente positivo. L’italiano ha ottenuto una serie di piazzamenti di qualità prima alle prove del Challenge Mallorca, poi nelle corse del calendario italiano. Spicca il sesto posto alla Milano-Sanremo, il suo miglior risultato in una Classica Monumento.

L’esperto corridore guarda con fiducia al futuro nell’intervista sulle pagine della Lega Ciclismo Professionistico: “Con un po’ più di fortuna, potevo entrare nella top five della Sanremo, ma resta la corsa più complicata da interpretare. Personalmente mi assegno 8 in pagella per l’inizio di stagione, mi è mancata solo la vittoria”.

Il mirino è ora già puntato sul Giro d’Italia 2026, corsa in cui svolgerà un duplice ruolo: “La squadra ruoterà attorno a O’Connor, che curerà la classifica generale. Io ho segnato in rosso alcune tappe che mi si addicono. Al Giro ce ne sono diverse che potrebbero esaltare le mie caratteristiche“.

Le buone sensazioni di Vendrame coincidono con l’ambiente positivo trovato in squadra alla Jayco – AlUla e gli obiettivi sono molteplici. Oltre al Giro, il trentunenne punta alla conquista della maglia tricolore e ad ottenere, finalmente, una convocazione in Nazionale. Il potenziale per riuscire a centrare i traguardi prefissati c’è tutto.