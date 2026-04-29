Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Martigny-Martigny: orari, tv, streaming. Attenzione alla salita di Ovronnaz

Dopo il prologo iniziale, il Giro di Romandia 2026 vive la sua prima tappa e sarà una frazione che promette già dei colpi di scena, visto l’incognita di una salita importante a 40 chilometri dal traguardo.

PERCORSO PRIMA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026

Tappa con partenza e arrivo a Martigny di 170,6 km, inizialmente su un circuito di 37,3 km da ripetere tre volte con lo strappo di La Rasse (2,2 km all’8,9%, max 12%). Il momento chiave arriva con la salita di Ovronnaz (8,9 km al 9,7%, con punte anche del 15%). Dopo lo scollinamento restano 33,7 km all’arrivo con 11 km di discesa molto tecnica seguiti da 22 km pianeggianti fino al traguardo.

FAVORITI PRIMA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026

Chiaramente fari puntati su Tadej Pogacar, perchè lo sloveno potrebbe attaccare sulla salita di Ovronnaz e fare il vuoto. Attenzione, però, alla mossa della UAE di poter mettere dentro l’eventuale fuga alcuni corridori, in modo da non spendere troppe energie per gestire la corsa. Da capire come si comporteranno i due principali rivali di Pogacar, i due uomini della Red Bull-Bora-hansgrohe, Floria Lipowitz e Primoz Roglic. Se Pogacar non dovesse prendere troppo margine, attenzione anche ai francesi Lenny Martinez (Bahrain Victorious) e Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), che possono dire la loro in un percorso del genere.

CALENDARIO PRIMA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026

Mercoledì 29 aprile – Prima tappa: Martigny-Martigny (171,2km)

Orario partenza primo corridore: 13.25

Orario d’arrivo previsto ultimo corridore: 17.30 circa

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: dalle 15.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.