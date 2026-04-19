CiclismoStrada
Ordine d’arrivo Amstel Gold Race 2026: Evenepoel implacabile allo sprint, sorpresa Marco Frigo
La Amstel Gold Race 2026 si è decisa in una volata a due: Remco Evenepoel ha lanciato lo sprint di forza ed è riuscito ad avere la meglio su Mattias Skjelmose, regalandosi il primo sigillo in carriera nella ribattezzata Classica della Birra. Il fuoriclasse belga ha letto benissimo i 33 muri che hanno infarcito la sesta corsa di un giorno più importante della stagione, è rimasto solo con il danese, l’ultima ascesa al Cauberg non è risultata decisiva e così il testa a testa conclusivo ha definito il vincitore.
L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe impreziosisce il proprio palmares di notevole spessore, in cui figurano i due ori olimpici di Parigi 2024, un titolo mondiale in linea, le apoteosi iridate a cronometro e anche una Vuelta di Spagna, a dimostrazione della sua enorme caratura tecnica. Skjelmose è stato granitico dopo l’affermazione di dodici mesi fa, quando in uno sprint regale ebbe la meglio sullo sloveno Tadej Pogacar e proprio su Evenepoel, confermandosi ai massimi livelli in questa corsa.
Sul terzo gradino del podio è salito il francese Benoit Cosnefroy, che ha regolato un gruppetto di otto unità giunto con un ritardo di 1’59”. Il portacolori della UAE Emirates ha preceduto il connazionale Romain Grégoire, il belga Emiel Verstrynge e lo svizzero Mauro Schmid, mentre l’Italia festeggia l’ottima decima piazza di Marco Frigo.
L’alfiere della NSN Cycling Team è andato in fuga da lontano, è rimasto al comando anche in solitaria, è stato ripreso da Evenepoel e Skjelmose quando mancavano 34 km al traguardo, poi si è visto più volte all’arrembaggio nel gruppetto all’inseguimento e ha tentato anche di acciuffare il podio lanciando una lunga volata. Di seguito l’ordine d’arrivo della Amstel Gold Race 2026.
ORDINE ARRIVO AMSTEL GOLD RACE 2026
1 Evenepoel Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 500 225 5:59:40
2 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 400 150 0:01
3 Cosnefroy Benoît UAE Team Emirates – XRG 325 110 1:59
4 Grégoire Romain Groupama – FDJ United 275 90 ,,
5 Verstrynge Emiel Alpecin-Premier Tech 225 80 ,,
6 Schmid Mauro Team Jayco AlUla 175 70 ,,
7 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 150 60 ,,
8 Withen Philipsen Albert Lidl – Trek 125 50 ,,
9 Costiou Ewen Groupama – FDJ United 100 46 ,,
10 Frigo Marco NSN Cycling Team 85 42 ,,
11 Baudin Alex EF Education – EasyPost 70 38 2:46
12 Izagirre Ion Cofidis 60 34 2:53
13 Godon Dorian INEOS Grenadiers 50 30 2:55
14 Del Grosso Tibor Alpecin-Premier Tech 40 26 ,,
15 Bilbao Pello Bahrain – Victorious 35 22 ,,
16 Aranburu Alex Cofidis 30 20 ,,
17 Oldani Stefano Caja Rural – Seguros RGA 30 18 ,,
18 Glivar Gal Alpecin-Premier Tech 30 17 ,,
19 Toneatti Davide XDS Astana Team 30 16 ,,
20 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA 30 15 ,,
21 Burgaudeau Mathieu TotalEnergies 20 14 ,,
22 Berckmoes Jenno Lotto Intermarché 20 13 ,,
23 Barceló Fernando Caja Rural – Seguros RGA 20 12 ,,
24 Champoussin Clément XDS Astana Team 20 11 ,,
25 Camprubí Marcel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 20 10 ,,
26 Vendrame Andrea Team Jayco AlUla 20 9 ,,
27 Adrià Roger Movistar Team 20 8 ,,
28 Simmons Quinn Lidl – Trek 20 7 ,,
29 Zimmermann Georg Lotto Intermarché 20 6 ,,
30 Velasco Simone XDS Astana Team 20 5 ,,
31 Madouas Valentin Groupama – FDJ United 10 5 ,,
32 Gilmore Brady NSN Cycling Team 10 5 ,,
33 Pacher Quentin Groupama – FDJ United 10 5 ,,
34 Johannink Jelle Unibet Rose Rockets 10 5 ,,
35 Loockx Lander Unibet Rose Rockets 10 5 ,,
36 Lanhove Milan Team Flanders – Baloise 10 5 ,,
37 Busatto Francesco Alpecin-Premier Tech 10 5 ,,
38 Tesfatsion Natnael Movistar Team 10 5 ,,
39 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 10 5 ,,
40 Teuns Dylan Cofidis 10 5 ,,
41 Eenkhoorn Pascal Soudal Quick-Step 10 5 ,,
42 Thonnon Senne Team Flanders – Baloise 10 5 ,,
43 L’Hote Antoine Decathlon CMA CGM Team 10 5 ,,
44 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step 10 5 ,,
45 Ulissi Diego XDS Astana Team 10 5 ,,
46 Shaw James EF Education – EasyPost 10 5 ,,
47 Delettre Alexandre TotalEnergies 10 5 ,,
48 Ťoupalík Adam Unibet Rose Rockets 10 5 ,,
49 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 10 5 ,,
50 Vauquelin Kévin INEOS Grenadiers 10 5 ,,
51 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 5 5 3:12
52 Weiss Fabian Tudor Pro Cycling Team 5 5 3:22
53 Covi Alessandro Team Jayco AlUla 5 5 ,,
54 Delbove Joris TotalEnergies 5 5 3:32
55 Geniets Kevin Groupama – FDJ United 5 5 ,,
56 Haig Jack INEOS Grenadiers 3 5 3:45
57 Remijn Senna Alpecin-Premier Tech 3 5 ,,
58 Mollema Bauke Lidl – Trek 3 5 3:49
59 van Baarle Dylan Soudal Quick-Step 3 5 4:10
60 Mohorič Matej Bahrain – Victorious 3 5 4:22
61 Kamp Alexander Uno-X Mobility 5 4:51
62 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 5 5:10
63 Foldager Anders Team Jayco AlUla 5 ,,
64 Neilands Krists NSN Cycling Team 5 ,,
65 Hermans Quinten Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 ,,
66 Van Hemelen Vincent Team Flanders – Baloise 5 7:36
67 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 5 ,,
68 Van Boven Luca Lotto Intermarché 5 ,,
69 Aerts Toon Lotto Intermarché 5 ,,
70 Lambrecht Michiel Team Flanders – Baloise 5 ,,
71 Le Berre Mathis TotalEnergies 5 ,,
72 Prades Eduard Caja Rural – Seguros RGA 5 ,,
73 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 5 ,,
74 Donzé Robin Tudor Pro Cycling Team 5 7:39
75 Valter Attila Bahrain – Victorious 5 ,,
76 Germani Lorenzo Groupama – FDJ United 5 ,,
77 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 5 ,,
78 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 5 7:43
79 Sivakov Pavel UAE Team Emirates – XRG 5 ,,
80 Meurisse Xandro Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 ,,
81 Etxeberria Haimar Red Bull – BORA – hansgrohe 5 ,,
82 Vermeersch Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 5 ,,
83 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 5 ,,
84 Labrosse Jordan Decathlon CMA CGM Team 5 ,,
85 Laurance Axel INEOS Grenadiers 5 ,,
86 Kron Andreas Uno-X Mobility 5 ,,
87 De Pretto Davide Team Jayco AlUla 5 ,,
88 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 5 ,,
89 Tratnik Jan Red Bull – BORA – hansgrohe 5 ,,
90 Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step 5 8:25
91 Pluimers Rick Tudor Pro Cycling Team 5 8:56
92 Maris Elias Team Flanders – Baloise 5 ,,
93 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 5 ,,
94 Dinham Matthew Team Picnic PostNL 5 ,,
95 Biesterbos Frits Team Picnic PostNL 5 ,,
96 Houle Hugo Alpecin-Premier Tech 5 ,,
97 Charmig Anthon Uno-X Mobility 5 9:27
98 Maciejuk Filip Movistar Team 5 10:21
99 Van Tricht Floris NSN Cycling Team 5 ,,
100 Zingle Axel Team Visma | Lease a Bike 5 ,,
101 Liepiņš Emīls Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 ,,
102 Fiorelli Filippo Team Visma | Lease a Bike 5 ,,
103 Bayer Tobias Alpecin-Premier Tech 5 ,,
104 Martí Pau NSN Cycling Team 5 ,,
105 Maas Jan Cofidis 5 ,,
106 Serrano Gonzalo Movistar Team 5 ,,
107 Stockman Abram Unibet Rose Rockets 5 ,,
108 Miquel Pau Bahrain – Victorious 5 ,,
109 Ourselin Paul Cofidis 5 ,,
110 Paleni Enzo Groupama – FDJ United 5 ,,
111 Huising Menno Team Visma | Lease a Bike 5 ,,
112 Dujardin Sandy TotalEnergies 5 ,,
113 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 5 ,,
114 Conci Nicola XDS Astana Team 5 ,,
115 Meris Sergio Unibet Rose Rockets 5 ,,
116 Christophersen Cedrik Bakke Unibet Rose Rockets 5 ,,
117 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 5 ,,
118 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 5 ,,
119 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 5 ,,
120 Johannessen Anders Halland Uno-X Mobility 5 ,,
121 García Pierna Raúl Movistar Team 5 ,,
122 Mosca Jacopo Lidl – Trek 5 ,,
123 Baroncini Filippo UAE Team Emirates – XRG 5 ,,
124 Van Hautegem Leander Team Flanders – Baloise 5 ,,
125 Novák Pavel Movistar Team 5 ,,
126 Maisonobe Sam Cofidis 5 ,,
127 Jungels Bob INEOS Grenadiers 5 ,,
128 Faure Prost Alexy Team Picnic PostNL 5 ,,
129 Skaarseth Anders Uno-X Mobility 5 ,,
130 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5 ,,
131 Isidore Noa Decathlon CMA CGM Team 5 ,,
132 Braet Vito Lotto Intermarché 5 ,,
133 Artz Huub Lotto Intermarché 5 ,,
134 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 5 10:28