Alessia Orro parte a razzo nei playoff in Turchia, azionate Vargas e Fedorovtseva in trasferta

Alessia Orro ha incominciato la propria avventura nei playoff che assegneranno il titolo della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia ha contribuito al successo del suo Fenerbahce Istanbul nella gara-1 della semifinale contro lo Zeren Spor Ankara.

Le ragazze di coach Marcello Abbondanza, che nelle ultime settimane hanno dovuto fare i conti con le eliminazioni nei quarti di finale della Champions League (per mano di Scandicci) e nella semifinale della Coppa di Turchia, hanno dettato legge davanti ai 5.000 spettatori del TVF Ziraat Bankkart Salonu della capitale anatolica e si sono imposte con un netto 3-0 (25-17; 25-22; 25-19).

La palleggiatrice sarda è andata a referto con tre punti e ha mandato in doppia cifra l’opposto Melissa Vargas (22 punti, 53% in attacco) e la schiacciatrice Arina Fedorovtseva (17 punti, 46% in fase offensiva), affidandosi anche all’altro martello Hande Baladin (5) e alle centrali Eda Erdem (5) e Asli Kalac (7). Tra le fila dello Zeren Spor di Ofelia Malinov le migliori sono state Anna Lazareva (19) e Aleksandra Uzelac (19).

La gara-2 si disputerà giovedì 2 aprile (ore 15.00): il Fenerbahce insegue la vittoria tra le mura amiche per qualificarsi alla finale da disputare contro chi avrà la meglio tra il VakifBank Istanbul e l’Eczacibasi Istanbul.