Alessia Orro e Myriam Sylla, nessuna gioia in Coppa di Turchia. Ora le ultime chance per vincere all’estero

La Coppa di Turchia di volley femminile non ha regalato soddisfazioni ad Alessia Orro e Myriam Sylla, le giocatrici italiane di riferimento impegnate in terra anatolica: entrambe le azzurre, che rivedremo protagoniste durante l’estate con l’Italia (sono previsti gli Europei che metteranno in palio anche un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028), sono state eliminate in semifinale con le rispettive squadre.

Il Fenerbahce Istanbul, in cui milita la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, ha perso contro l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 (25-22; 25-17; 22-25; 33-31), mentre il Galatasaray Istanbul, sodalizio che si avvale delle prestazioni della schiacciatrice, è stato battuto dal VakifBank Istanbul per 3-0 (25-19; 25-20; 25-16). Il trofeo è stato poi vinto dal VakifBank di coach Giovanni Guidetti, che ha regolato l’Eczacibasi di coach Giulio Bregoli per 3-1 (25-19; 21-25; 25-20; 25-20) e ha festeggiato il 30mo titolo alla guida del club.

Periodo estremamente complicato per le gialloblù, che erano reduci dall’eliminazione ai quarti di Champions League per mano di Scandicci. La corazzata di Marcello Abbondanza avrà a disposizione un’ultima occasione per sorridere in una stagione aperta con l’affermazione in Supercoppa e con il sogno di firmare l’en-plein, salvo risvegliarsi sul più bello: massima attenzione al campionato, che ora propone le semifinali dei playoff (Fenerbahce-Zeren Spor Ankara e VakifBank-Eczacibasi, serie al meglio delle tre partite).

Il Galatasaray si getterà a testa bassa sulla finale della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza, dove incrocerà Chieri in un doppio confronto di notevole spessore. In campionato, invece, sarà impegnato nei playoff per il quinto posto (semifinale contro il Turk Hava Yollari, mentre dall’altra parte del tabellone si affrontano Aras Kargo e Nilufer Belediyespor Eker).