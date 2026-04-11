Quanti soldi guadagna Jannik Sinner a Montecarlo? Il montepremi per la finale. E se vince il torneo… Non c’è il jackpot milionario!

Jannik Sinner si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15.00) sulla terra rosa del Principato. Il fuoriclasse altoatesino ha strapazzato il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-1, 6-4, imponendosi sul rivale per la terza volta consecutiva in una semifinale di tornei di questo calibro dopo i sigilli conseguiti nel mese di marzo a Indian Wells e a Miami. All’orizzonte ci sarà il match contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il padrone di casa Valentin Vacherot.

Il numero 2 del mondo si è meritato l’approdo all’atto conclusivo di un Masters 1000 per la quarta volta di fila e ha vinto le tre precedenti (oltre al Sunshine Double di qualche settimana fa va annoverato il sigillo di Parigi a novembre), a dimostrazione di una continuità rimarchevole e di una sostanza pregevole da parte del 24enne, che potrebbe anche tornare in vetta al ranking ATP: se dovesse alzare al cielo il trofeo, o se Alcaraz non dovesse raggiungere la finale, Sinner tornerà a essere numero 1 del mondo.

Il risultato è degno di nota dal punto di vista agonistico e sportivo, ma è importante dare il giusto risalto anche al risvolto economico: quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale raggiunta al Masters 1000 di Montecarlo? Il montepremi è pari a 532.120 euro. Se dovesse vincere il torneo, invece, si garantirà un assegno di importo pari a 974.370, nei fatti in linea con quanto meritato sul cemento statunitense per la recente doppietta.

Jannik Sinner ha guadagnato 3,83 milioni di dollari statunitensi nel corso di questa stagione e se dovesse trionfare a Montecarlo si proietterebbe a un totale di 4,34 milioni di dollari. Al momento occupa il secondo posto nella classifica dei premi (Prize Money Ranking) alle spalle di Alcaraz (4,06 milioni).

MONTEPREMI JANNIK SINNER A MONTECARLO

Con la finale: 532.120 euro.

In caso di vittoria: 974.370 euro.