WTA Indian Wells 2026, Jasmine Paolini rimonta Anastasia Potapova ed approda al terzo turno

Jasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 7 del seeding, soffre ma supera il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells: l’azzurra, all’esordio in singolare dopo aver avuto un bye al primo turno, deve rimontare un set all’austriaca Anastasia Potapova, battuta con lo score di 6-7 (5) 6-2 6-3 dopo due ore e mezza di aspra battaglia sportiva. Per l’italiana ai sedicesimi ci sarà l’australiana Ajla Tomljanovic.

Nel primo set Paolini subisce il break a 30 in apertura e poi finisce sotto 0-2, ma da quel momento infila quattro game consecutivi, strappando per due volte la battuta all’avversaria ai vantaggi, passando a condurre sul 4-2. Nel settimo gioco, però, l’austriaca ottiene il controbreak e poi raggiunge la parità sul 4-4. Nell’undicesimo gioco Paolini cede la battuta, mandando Potapova a servire per il set, ma firma l’immediato controbreak e trascina l’avversaria al tiebreak. L’austriaca allunga sul 3-1 e poi scappa sul 6-2, procurandosi 4 set point consecutivi: Paolini annulla i primi tre, ma sul quarto capitola e Potapova incamera la frazione sul 7-5 dopo un’ora e dieci minuti.

Nella seconda frazione l’azzurra trova subito il break a quindici in avvio, poi manca due opportunità consecutive per il 3-0 pesante. Il secondo strappo in favore di Paolini, però, si concretizza nel quinto game, quando l’italiana scappa sul 4-1 pesante ed a seguire risale dal 15-30 per griffare il 5-1. L’epilogo arriva poco dopo, con Paolini che annulla la chance per il 3-5 alla rivale e pareggia i conti sul 6-2 dopo 40 minuti.

Nella partita decisiva la prima ad andare in difficoltà alla battuta è l’azzurra, che nel quarto game deve risalire dallo 0-40, annullando tre break point consecutivi, per poi salvarsi ai vantaggi. A seguire è l’austriaca a concedere palla break, sul 30-40 del settimo gioco, e Paolini è cinica nello sfruttare l’occasione per portarsi sul 4-3. L’italiana nell’ottavo game risale dallo 0-30 ed allunga sul 5-3, poi si procura tre match point in risposta sullo 0-40 nel nono gioco ed alla seconda occasione porta a casa il successo sul 6-3 dopo 40 minuti di gioco.

Le statistiche premiano l’azzurra, che vince 115 punti contro i 98 dell’avversaria, sfruttando 7 delle 17 palle break avute a disposizione e cancellandone 8 delle 11 concesse alla rivale. Paolini si aggrappa al servizio nei momenti delicati, ottenendo 5 ace a fronte di un solo doppio fallo, mentre Potapova ne commette ben 6, mettendo a segno un solo ace.