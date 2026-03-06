Tennis
WTA Indian Wells 2026, Parry elimina Williams. Prima vittoria 1000 per Tagger, avanti Vekic e Townsend
Si sono conclusi i match del primo turno del WTA di Indian Wells. Una giornata che ha visto la prima vittoria in carriera in un 1000 della diciassettenne Lilli Tagger. L’austriaca, allenata da Francesca Schiavone, ha superato in due set la francese Varvara Gracheva con il punteggio di 6-2 6-4 in neanche un’ora e mezza di gioco. Tagger affronterà ora al secondo turno la greca Maria Sakkari.
Donna Vekic finalmente si sblocca in questo 2026 e riesce ad ottenere la sua prima vittoria stagionale nel circuito WTA, battendo con un duplice tie-break (7-6 7-6) la ceca Tereza Valentova ed ora se la vedrà al prossimo turno con l’americana Jessica Pegula, testa di serie numero cinque. Anche Iga Swiatek, numero due del seeding, ha conosciuto la sua prima avversaria e sarà la statunitense Kayla Day, che ha sconfitto la britannica Francesca Jones per 6-3 6-1.
Sono ben cinque le vittorie a stelle e strisce in questa giornata di Indian Wells. Tra queste ci sono quelle molto nette di Taylor Townsend ed Ashlyn Krueger, che hanno superato rispettivamente la ceca Marie Bouzkova (6-2 6-1) e la polacca Magda Linette (6-1 6-4). Vince anche Hailey Baptiste, che batte in rimonta la colombiana Emiliana Arango per 2-6 6-2 6-3 e se la vedrà con la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero tre.
Finisce subito l’avventura di Venus Williams, che fa sognare nel secondo set, ma poi crolla nel terzo, venendo battuta dalla francese Diane Parry con il punteggio di 6-3 6-7 6-1 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Sorprendente sconfitta dell’americana Peytorn Stearns, reduce dalla vittoria del titolo ad Austin, ma subito sconfitta dall’argentina Solana Sierra con un duplice 7-5. Escono di scena anche la polacca Magdalena Frech e l’americana Sofia Kenin, battute in rimonta dall’australiana Storm Hunter (3-6 7-5 6-3) e dalla ceca Katerina Siniakova (1-6 6-4 6-1).
RISULTATI WTA INDIAN WELLS 2026
Townsend (Usa) b. Bouzkova (Cze) 6-2 6-1
Krueger (Usa) b. Linette (Pol) 6-1 6-4
Siegemund (Ger) b. Marcinko (Cro) 3-6 6-3 6-4
Kartal (Gbr) b. Tararudee (Tha) 6-4 6-4
Vekic (Cro) b. Valentova (Cze) 7-6 7-6
Day (Usa) b. Jones (Gbr) 6-3 6-1
Parry (Fra) b. V.Williams (Usa) 6-3 6-7 6-1
Bondar (Hun) b. Jacquemot (Fra) 7-6 7-5
Bucsa (Esp) b. Vidmanova (Cze) 6-4 6-0
Tagger (Aut) b. Gracheva (Fra) 6-2 6-4
Siniakova (Cze) b. Kenin (Usa) 1-6 6-4 6-1
Hunter (Aus) b. Frech (Pol) 3-6 7-5 6-3
Volynets (Usa) b. Sramkova (Svk) 6-1 ret.
Baptiste (Usa) b. Arango (Col) 2-6 6-2 6-3
Ruzic (Cro) b. Brady (Usa) 3-6 6-4 6-2
Sierra (Arg) b. Stearns (Usa) 7-5 7-5