Ranking WTA (2 marzo 2026): Jasmine Paolini stabile in classifica. Solo due azzurre in top-100

Lunedì senza significativi aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile. Ai piani alti della classifica mondiale, infatti, troviamo sempre la bielorussa Aryna Sabalenka che coi suoi 10675 punti precede la polacca Iga Swiatek (7588), la kazaka Elena Rybakina (7588) e le tre americane Coco Gauff (6803), Jessica Pegula (6583) e Amanda Anisimova (6070).

Jasmine Paolini ha cercato di scuotersi e di guadagnare punti per avvicinarsi alla top-6, visto il gap sensibile che la separa da Anisimova. Nel torneo WTA500 di Merida, l’azzurra aveva una buona opportunità, ma il suo percorso si è fermato in semifinale. Pertanto, la toscana è sempre n.7 del mondo e il suo distacco dalla n.6 è di 1838 punti. A completare la top-10 sono la russa Mirra Andreeva (4001), l’ucraina Elina Svitolina (3845) e la canadese Victoria Mboko (3211).

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 2 marzo 2026

1 Aryna Sabalenka 10675

2 Iga Swiatek POL 7588

3 Elena Rybakina KAZ 7253

4 Coco Gauff USA 6803

5 Jessica Pegula USA 6583

6 Amanda Anisimova USA 6070

7 Jasmine Paolini ITA 4232

8 Mirra Andreeva 4001

9 Elina Svitolina UKR 38445

10 Victoria Mboko CAN 3211

Considerando le altre tenniste italiane, la situazione appare decisamente meno favorevole. Si evidenzia la presenza di Elisabetta Cocciaretto, attualmente classificata come n.2 d’Italia (n.42), con sole due rappresentanti azzurre nella top-100. Per individuare ulteriori giocatrici, è necessario scendere oltre, in particolare per quanto concerne Lucia Bronzetti (n.141), che si auspica possa rapidamente avanzare in classifica.

TOP-10 ITALIANE

Lunedì 2 marzo 2026

7. Jasmine Paolini 4232 punti

42. Elisabetta Cocciaretto 1290 punti

138. Lucrezia Stefanini 550 punti

141. Lucia Bronzetti 540 punti

158. Nuria Brancazzio 468 punti

198. Lisa Pigato 374 punti

208. Silvia Ambrosio 346 punti

209. Camilla Rosatello 346 punti

250. Jessica Pieri 285 punti

262. Tyra Grant 266 punti