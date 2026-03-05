WTA Indian Wells 2026, Potapova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e Yastremska

Un nutrito programma di incontri valevoli per il primo turno apre il programma del torneo WTA 1000 di Indian Wells. Anastasia Potapova supera il test d’esordio e sarà l’avversaria di Jasmine Paolini nei trentaduesimi di finale. Avanzano al secondo turno la romena Sorana Cirstea e l’ucraina Dayana Yastremska.

L’austriaca Anastasia Potapova rimonta la qualificata canadese Marina Stakusic 4-6 6-1 7-5 in due ore e venticinque minuti. L’australiana Ajla Tomljanovic supera la romena Gabriela Ruse 7-5 6-2 in un’ora e trentuno minuti. Nel confronto tra veterane la romena Sorana Cirstea regola la tedesca Tatjana Maria 6-4 4-6 6-3 in un’ora e cinquantanove minuti. L’ucraina Dayana Yastremska domina la cinese Shuai Zhang 6-3 6-2 in un’ora e un minuto.

In apertura di giornata l’australiana Kimberly Birrell, numero 69 WTA, liquida la russa Oksana Selekhmeteva 6-1 6-4 in un’ora e ventisei minuti. La kazaka Yulia Putintseva, numero 76 del ranking, piega la spagnola Paula Badosa 6-4 6-2 in un’ora e ventiquattro minuti. La colombiana Camila Osorio liquida la wild card statunitense Sloane Stephens 6-4 6-1 in un’ora e ventuno minuti. La qualificata australiana Talia Gibson elimina Ann Li, numero 41 del ranking, 6-3 7-5 in un’ora e trentanove minuti.

La turca Zeynep Sonmez batte l’americana McCartney Kessler 7-6(7) 6-0 in un’ora e quarantuno minuti. La spagnola Jessica Bouzas Maneiro doma la brasiliana Beatriz Haddad Maia 6-1 6-7(5) 6-1 in due ore e diciotto minuti. La russa Anastasia Zakharova, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, travolge la tedesca Ella Seidel 6-2 6-2 in un’ora e otto minuti.

La maratona di giornata premia Victoria Jimenez Kasintseva. La tennista andorrana, proveniente dalle qualificazioni, supera l’americana Caty McNally 6-2 6-7(4) 6-4 dopo due ore e cinquantadue minuti. La giapponese Himeno Sakatsume elimina la wild card statunitense Alycia Parks 6-4 6-3 in un’ora e trenta minuti.

La russa Anna Blinkova regola la lucky loser ungherese Dalma Galfi 6-4 7-5 in un’ora e trentasei minuti. La romena Jaqueline Cristian rimonta l’indonesiana Janice Tjen 4-6 6-4 7-6(6) in due ore e quarantasei minuti. La qualificata uzbeka Kamilla Rakhimova rimonta la canadese Bianca Andreescu 6-7(6) 6-0 6-1 in due ore e diciannove minuti.