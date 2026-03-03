Sorteggio WTA Indian Wells 2026: Paolini, il quarto di finale con Gauff snodo chiave per sognare

Jasmine Paolini, rivitalizzata dalla semifinale conquistata la scorsa settimana a Mérida, è pronta a tuffarsi nel torneo WTA di Indian Wells. Il sorteggio del tabellone ha stabilito il cammino dell’azzurra nel 1000 californiano. L’auspicio è quello di ritrovare il rendimento dei giorni migliori per un risultato di prestigio.

La testa di serie numero sette del tabellone usufruirà di un bye al primo turno ed esordirà nel torneo contro la vincente del confronto tra l’austriaca Anastasia Potapova e una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Avversaria più probabile per il possibile match dei sedicesimi di finale sembra essere Xinyu Wang. La cinese, accreditata della trentesima testa di serie, dovrà superare prima una tra l’australiana Tomljanovic e la romena Ruse.

Si alza ulteriormente il livello in vista dell’eventuale confronto degli ottavi di finale. Le rivali più accreditate sono la danese Clara Tauson, numero diciassette del seeding, e la russa Ekaterina Alexandrova, undicesima testa di serie del tabellone californiano.

Lo snodo chiave del torneo saranno i quarti di finale. Il probabile incrocio contro Coco Gauff, numero quattro del tabellone, regala alla toscana la possibilità di sfidare una rivale che ha già battuto e contro cui la miglior versione di Jasmine Paolini ha dimostrato di potersela giocare trovando le giuste chiavi tattiche. Il successo contro la statunitense potrebbe poi aprire le porte di un’ipotetica semifinale contro una tra la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e la statunitense Amanda Anisimova.