World Baseball Classic 2026: nella notte gli USA battono la Gran Bretagna, Portorico la spunta all’extra inning

Nella notte italiana si sono svolte tre partite importanti tra San Juan, Houston e Miami, città che stanno ospitando in questi giorni rispettivamente i gironi A, B e D del World Baseball Classic 2026. La notizia più importante in chiave Italia è arrivata proprio dal Texas, complice la seconda sconfitta consecutiva rimediata dalla Gran Bretagna, prossima avversaria degli azzurri.

La compagine d’oltremanica infatti dopo aver ceduto il passo al Messico si è dovuta arrendere al cospetto della corazzata degli USA, la quale si è imposta per 9-1 in rimonta. Dopo essere passata in svantaggio a seguito del primo inning, i giocatori a stelle e strisce hanno ribaltato il risultato grazie ad un ottimo quinto round, in cui hanno messo a referto cinque sigilli, allungando successivamente con tre punti segnati al sesto e con un altro timbrato al settimo.

A San Juan, in Portorico, i padroni di casa hanno anche loro ottenuto il secondo successo su due partite disputate superando solo all’extra inning Panama. Sul parziale di 3-3, a decidere la disputa è stato un fuoricampo ad opera di Darell Hernaiz.

In quel di Miami tutto facile per il Venezuela, altra squadra al momento a punteggio pieno che si è liberata facilmente di Israele, arginandolo per 11-3 grazie a quattro punti sigillati nell’inning inaugurale, uno al quinto ed altri cinque al sesto. Ricordiamo che questo pomeriggio, a partire dalle ore 18:00, si svolgerà Italia-Gran Bretagna, test fondamentale per i nostri ragazzi, in quanto affronteranno avversari arruolati nel Campionato MLB.