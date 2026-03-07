World Baseball Classic 2026: Giappone a fatica sulla Corea del Sud, Cina Taipei travolgente

In archivio anche il terzo giorno di partite nel girone C, quello di Tokyo, al World Baseball Classic 2026. Al giro di boa appare evidente come il match che deciderà molte cose sarà Giappone-Australia, con Corea del Sud-Australia ad avere importanza in seconda battuta. Ciò che conta, però, è che ai nipponici l’obiettivo quarti di finale appare molto più vicino ora con tre vittorie su tre.

Nel primo match dominio totale da parte di Cina Taipei (che poi è il nome sportivo di Taiwan) sulla Cechia: un durissimo 14-0 che provoca la manifesta alla settima ripresa. Di fatto si decide tutto nei primi due inning, ed in particolare nel secondo è Stuart Fairchild a realizzare il Grande Slam che manda i suoi compagni sul 6-0. Sebbene di altri fuoricampo non ne arrivino, le star sono Yu Chang e Chen-Wei Chen, che distribuiscono punti a volontà fino alla conclusione anticipata.

Nella seconda partita di Tokyo ancora Giappone protagonista, ma stavolta con parecchia fatica nei confronti della Corea del Sud. Sono, del resto, i coreani a iniziare col piede giusto con un singolo di Lee e un doppio di Moon che creano le condizioni dello 0-3. Un primo inning scoppiettante, considerato poi il fuoricampo da due punti di Suzuki del 2-3.

Nella terza ripresa è un solo homer di Ohtani a determinare la parità, poi Suzuki e Yoshida colpiscono altri due home run solitari e il Giappone va sul 3-5. Prontissima la reazione sudcoreana: Hyeseong Kim, nella quarta ripresa, spedisce tra il pubblico il fuoricampo da due punti del 5-5. Il punteggio resta quello fino al settimo inning, poi, a basi piene, arriva la base su ball di Suzuki (di fatto il punto è di Makihara), poi arriva il singolo da due punti di Yoshida. Dall’8-5 la Corea del Sud rimonta solo parzialmente con il singolo di Ju Won Kim. Punteggio finale: 8-6.