Baseball
World Baseball Classic 2026, la classifica del girone dell’Italia. Gli azzurri agganciano USA e Messico
Al Daikin Park di Houston è Samuel Aldegheri il lanciatore vincente: l’Italia nella prima partita del World Baseball Classic 2026 asfalta il Brasile, sconfitto per 8-0. Gli azzurri agganciano così in testa alla classifica gli Stati Uniti ed il Messico, a loro volta vittoriosi all’esordio.
Il raggruppamento viene completato poi dalla Gran Bretagna, battuta nell’unico match giocato finora dal Messico, mentre il Brasile aveva già disputato un match, perdendo ampiamente contro gli Stati Uniti, prima della battuta d’arresto di questa sera contro gli azzurri.
Nel prosieguo del torneo, ora, l’Italia affronterà, nella prima fase a gironi, domani, domenica 8 marzo, alle ore 18.00 la Gran Bretagna, mercoledì 11 marzo alle ore 2.00 gli Stati Uniti, ed infine giovedì 12 marzo alla mezzanotte il Messico, in quella che potrebbe essere la sfida decisiva per il passaggio del turno.
CLASSIFICA GIRONE WORLD BASEBALL CLASSIC 2026
1) Stati Uniti 1.000 (1 partita giocata)
2) Italia 1.000 (1 partita giocata)
3) Messico 1.000 (1 partita giocata)
4) Gran Bretagna 0.000 (1 partita giocata)
5) Brasile 0.000 (2 partite giocate)