World Baseball Classic 2026, l’Italia surclassa il Brasile all’esordio con un super Samuel Aldegheri

Ottima partenza per la Nazionale italiana al World Baseball Classic 2026. In occasione del match inaugurale infatti gli azzurri hanno battuto il Brasile per 8-0, tenendo le mani legate all’attacco dei rivali, complice anche una super prestazione sul monte di Samuel Aldegheri.

Prima parte di incontro abbastanza bloccata quella degli uomini allenati da Francisco Cervelli, andati vicinissimi a sbloccare il tabellino una vola arrivati al quinto inning, complice una palla rimbalzante alta a destra valida come un doppio che crea non pochi grattacapi alla difesa verdeoro.

Ma il vantaggio era nell’aria, e a dimostrarlo è appunto la ripresa successiva, dove arrivano i primi due, meritatissimi, punti della disputa, maturati grazie ad un singolo di Dezsenso e un doppio di Caglianone, preludio del fuoricampo da due di Dante Nori siglato al settimo e di quello ad opera di Dominik Canzone che porta in dote altri due timbri.

Dante Nori si ripeterà anche nell’ottavo round, prima dell‘ottavo punto messo a referto invece dal singolo di Canzone. Il resto sarà regolare amministrazione di una sfida dominata anche sul conto delle valide, dodici contro quattro, e con ben 8 strikeout di Aldegheri, record per lui così come lo sono i quindici complessivi di squadra. La prossima sfida sarà contro la Gran Bretagna, in programma domani.