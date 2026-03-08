World Baseball Classic 2026, l’Italia supera la Gran Bretagna con qualche patema e tante occasioni perse

Seconda vittoria su due partite per l’Italia al World Baseball Classic 2026. La squadra del manager Francisco Cervelli batte per 7-4 la Gran Bretagna e arriva dunque a punteggio pieno verso la doppia sfida con USA e Messico, in due giorni che decideranno realmente cosa sarà della squadra azzurra in questo Classic. Intanto si può sorridere, perché anche in una giornata meno spumeggiante di quella di ieri arriva un successo prezioso.

Le cose per l’Italia cominciano male, perché ci sono subito valide di Eaton e Chisholm contro DeLucia; lo stesso Chisholm ruba la seconda base e, con Eaton in terza, il pitcher azzurro e D’Orazio non si capiscono non una, ma due volte. Conseguenza: altrettanti punti che valgono lo 0-2 alla Gran Bretagna e il conto lanci di D’Orazio che sale oltre quota 20. Successivamente per DeLucia le cose migliorano e, dall’altra parte, nel terzo inning è la volta di due fuoricampo in pochi attimi. Uno lo tira Fischer colpendo alto a destra, l’altro lo porta a casa D’Orazio che manda la palla centralmente dove non può essere presa da nessuno in campo.

Nel quarto inning sale sul monte Quattrini, che porta a casa la situazione pur con leggeri patemi. Anche Wild viene rimpiazzato da Wells per i britannici, ed a metterlo subito in difficoltà è Dezenzo, che con un doppio apre la strada ad Antonacci che, pur eliminato, gli consente di andare in terza base. Fischer, poco dopo, gli regala con un singolo la corsa che vale il 3-2 Italia. Gli azzurri si fanno sempre più tranquilli, Wells non esce dai problemi e, con due basi piene, Mastrobuoni assesta il doppio sulla linea del foul destro che significa 4-2. Il 5-2 è, coi corridori in posizione punto, di Nori, cui basta mirare su Chisholm per dare a D’Orazio la corsa finale. Alla fine Seppings, rilievo di Wells, pur a basi piene salva il salvabile, ma in casa Italia è un bel vedere.

Nella quinta ripresa il gioco di prestigio è firmato Antonacci: valida a destra, sulla linea del foul, per tentare di salvare qualcosa la difesa britannica combina disastri e a quel punto da casa a casa il passo è breve, con il contributo di Dezenzo che va anche lui a segno dalla prima base: 7-2.

L’Italia riempie le basi anche nel sesto inning, ma non concretizza, e nell’ottavo, con Kyle Nicolas sul monte, dal doppio di Eaton nasce il singolo-punto di Chisholm: 7-3. Il momento si fa un po’ delicato, entra Marinaccio al lancio, ma c’è subito un lancio pazzo che porta a Chisholm il 7-4. Pian piano altro giro di basi riempite, ma di nuovo manca il colpo finale. A fare da closer per l’Italia viene chiamato Weissert, il quale rischia tantissimo: 2 out, sì, ma basi piene. E i timori si materializzano sulla palla alta di Ford, che però viene agguantata in pieno da Nori: vince l’Italia.