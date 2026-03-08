World Baseball Classic 2026: Italia, contro la Gran Bretagna c’è un bis da piazzare

Dopo l’esordio vincente in stile contro il Brasile, con un 8-0 che tutto dice circa le forze in campo, per l’Italia è tempo di riprendere il corso del diamante al Daikin Park di Houston. Si alza il livello della competizione al World Baseball Classic: la Gran Bretagna ha i suoi numerosi elementi che fanno parte della MLB.

Nei fatti, quasi tutti i britannici sono perlomeno nel circuito delle Minor League, con varie presenze però al piano più alto (basti pensare a Jass Chishlom Jr., Tristan Beck, Nate Eaton, Harry Ford, Michael Petersen). Si tratta di una squadra che come obiettivo, nei fatti, ha quello di migliorare il quindicesimo posto toccato in sorte nel 2023, alla prima partecipazione. Soprattutto la presenza di Ford è una garanzia: già scelto al primo giro del draft 2021, il catcher dei Washington Nationals è senza dubbio alcuno il giocatore di maggior talento di questa squadra.

Per l’Italia sono chiare alcune cose: che Jon Berti c’è ed è in forma, che Vinnie Pasquantino si è ampiamente preso i gradi di capitano della squadra e che Francisco Cervelli ha il gruppo ampiamente in mano. Gli azzurri sanno già di avere un ottimo Dante Nori come possibile valore aggiunto su più livelli, come dimostrato contro il Brasile. Nei fatti, se qui sarà comunque difficile lasciare a zero la squadra che batte bandiera Union Jack, sarà più che possibile limitarne fortemente l’impatto in termini di potenziale offensivo, che comunque c’è.

Il lato fondamentale del vincere è uno: dopo questa partita arriveranno USA e Messico in fila, e sarà probabilmente la seconda partita quella che in molti hanno definito come quella da dentro o fuori. Il tutto anche se rimane sempre il discorso di Cervelli, che ha sempre predicato di voler andare più in alto possibile, puntare più in alto possibile, e credere di poterlo fare. E se contro il Brasile, forse, si è vista soltanto una parte del reale potenziale azzurro, contro i britannici potrebbero essere tirate fuori più carte. Restano da scoprire le scelte del manager azzurro, che finora sembra comunque avere tutto sotto il proprio controllo. Si proviene da una giornata record da 15 strikeout (di cui 8 del solo Samuel Aldegheri), si vuole continuare sulla strada della solidità.