World Baseball Classic 2026: definiti i pitcher di Italia e Gran Bretagna

Annunciati i lanciatori partenti della sfida tra Italia e Gran Bretagna valevole, al Daikin Park di Houston, per il girone B del World Baseball Classic. Secondo incontro per gli azzurri, terzo per i britannici e c’è già uno spartiacque per sostanzialmente tutte le parti chiamate in causa.

A lanciare per gli azzurri sarà Dylan DeLucia, classe 2000 parte dell’organizzazione dei Cleveland Guardians e che, nella scorsa stagione, ha giocato nella squadra di Doppio A degli Akron RubberDucks. Nel 2022 DeLucia, nativo di Port Orange, in Florida, è stato scelto con la 181a chiamata assoluta al draft MLB, corrispondente al sesto giro. Costretto alla Tommy John surgery (sostituzione del legamento collaterale ulnare del gomito mediano con un tendine preso da altre parti del corpo o da un differente donatore), ha ripreso la via del campo e da allora ha scalato le gerarchie dell’organizzazione dei Guardians.

In casa britannica, invece, ci sarà il classe 2002 di Sacramento, California, Owen Wild, che fa parte dell’organizzazione dei Tampa Bay Rays. In particolare, si trova anche lui in Doppio A, e più precisamente ai Montgomery Biscuits. Scelto al settimo giro del draft 2023, e precisamente con la chiamata numero 213, ha disputato l’intera stagione con i Biscuits ed è stato il partente in 23 occasioni, con 96 strikeout su 105 inning e un record di 7-8.

DeLucia era già stato sul monte per l’Italia nell’incontro di preparazione contro i Chicago Cubs, mentre Wild è ancora per certi versi la risorsa misteriosa in mano ai britannici, che hanno necessariamente bisogno di una vittoria per non trovarsi già con due piedi abbondanti fuori dal Classic. Quel Classic che, invece, l’Italia vuole puntare a giocarsi contro USA e Messico.