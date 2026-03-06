World Baseball Classic 2026: l’Italia perde Giaconino Lasaracina, che verrà sostituito

Altro cambio nel roster dell’Italia al World Baseball Classic, il terzo da quando è stato comunicato. E, nell’occasione, il colpo è di una certa pesantezza, perché l’assenza in questione è quella di Giaconino Lasaracina. Per il giocatore di origini venezuelane un risentimento al polso sinistro, che gli impedirà di giocare il primo Classic. Ed è anche una disdetta che arriva poco dopo la firma con l’organizzazione dei Toronto Blue Jays.

Al posto di Lasaracina, in una sorta di staffetta venezuelana, Renzo Martini, un giocatore di grandissima esperienza all’interno della Nazionale italiana. Classe 1992, di Valera, Martini ha fatto parte del gruppo azzurro per numerosissime stagioni ed è stato tra i grandissimi protagonisti degli ultimi Europei, quelli in cui l’Italia si è arresa solo ai Paesi Bassi nella finale.

Martini, nell’occasione, ha infatti ricevuto il premio di miglior battitore, arrivato grazie a una media battuta di .480 con 5 RBI. Per lui una lunga avventura nei club della nostra penisola e, proprio quest’inverno, il trasferimento a San Marino dopo aver giocato al BBC Grosseto; per lui annate anche tra Fortitudo Bologna e Rangers Redipuglia.

Fino ad ora erano state, come detto, due le sostituzioni all’interno del roster che ha in mano il manager Francisco Cervelli. La prima quella di Claudio Scotti al posto di Alessandro Ercolani, mentre la seconda ha visto entrare J.J. D’Orazio in luogo del capitano azzurro Alberto Mineo.