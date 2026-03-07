World Baseball Classic 2026: vittorie nella notte per USA e Messico, cade l’Olanda

Va in archivio una prima giornata piena di incontri nel territorio americano al World Baseball Classic 2026. Nella notte si sono infatti svolti complessivamente sette sfide tra San Juan (Porto Rico), Houston (Stati Uniti) e Miami (Stati Uniti).

Nel match d’apertura del girone A in Portorico Cuba si è imposta su Panama per 1-3 in un match di fatto deciso nelle battute iniziali, dove sono arrivati i punti da parte della squadra vincitrice (uno nel secondo, due nel terzo). Più larga a livello di tabellino invece la vittoria dei padroni di casa del Portorico, passati per 5-0 sulla Colombia prendendo il largo con un big inning al quinto.

Nel raggruppamento B sorride il Messico, capace di battere la Gran Bretagna per 8-2 cambiando marcia nel penultimo e nell’ultimo atto, dove ha marcato tre e quattro sigilli. Tutto facile invece per gli Stati Uniti, i quali hanno come prevedibile sconfitto il Brasile per 15-15.

Nel Girone C, quello di Miami la Repubblica Domenicana si è liberata del Nicaragua per 12-3, mentre la Cina ha letteralmente passeggiato per 0-14 sulla Repubblica Ceca. E’ caduta invece l’Olanda, costretta a cedere il passo al Venezuela per 6-2. Oggi, a partire dalle ore 19:00, ci sarà invece il debutto della Nazionale Italiana che se la vedrà proprio con la compagine verdeoro.