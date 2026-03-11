Baseball
World Baseball Classic 2026: il Canada batte Cuba e stacca il biglietto per la seconda fase
Una vittoria importante. Il Canada ha appena battuto Cuba in quel di San Juan (Portorico), staccando così il pass per la seconda fase del World Baseball Classic 2026, dopo aver chiuso il raggruppamento A al primo posto precedendo i padroni di casa.
A passare in vantaggio per primi sono stati i canadesi che, al terzo inning, mettono a referto un punto grazie ad un sacrificio di Owen Caissie. Il tabellino successivamente si muove nella quinta ripresa, quando nordamericani raddoppiano con un fuoricampo di Abraham Toro salvo poi subire il ritorno dei cubani, i quali accorciano le distanze con un ground out di Yoelkis Guibert.
La disputa prende una dichiarazione chiara a partire dal sesto inning, momento in cui il Canada scappa con altri tre punti, affidandosi ad un doppio di Bo Naylor, ad un singolo da due sigilli di Otto Lopez. A tenere vive le speranze dei rivali ci pensa però Ariel Martinez che, con un singolo, porta il parziale sul 5-2.
Negli ultimi due atti arrivano infine gli altri due timbri di matrice canadese, uno per inning, maturati grazie al singolo di Josh Naylor e un altro di Owen Caissie che mettono il punto esclamativo ad un incontro ben sostenuto, come dimostrano le undici valide contro le cinque degli avversari.