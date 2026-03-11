World Baseball Classic, definito il pitcher dell’Italia per il Messico. Ha disputato un All Star Game

Dopo la grande impresa firmata contro gli USA, l’Italia scenderà sul diamante di Houston a mezzanotte per disputare la quarta e ultima partita della fase a gironi del World Baseball Classic, il massimo torneo internazionale per il batti e corri. La nostra Nazionale affronterà il Messico da imbattuta: tre vittorie all’attivo per gli azzurri che sono a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale, ma per raggiungere l’obiettivo dovranno vincere oppure perdere concedendo massimo quattro punti agli avversari.

Alla vigilia del confronto, è stato svelato il pitcher dell’Italia: il lanciatore partente della nostra Nazionale sarà Aaron Nola. Il 32enne gioca in MLB (il massimo campionato statunitense, la Lega di riferimento a livello globale) con la casacca dei Philadelphia Phillies: è un destro che ha esordito il MLB nel 2015 e ha sempre difeso i colori della franchigia di stanza nella città più importante della Pennsylvania, partecipando anche a un All-Star Game (2018).

A dimostrazione della sua caratura tecnica, Aaron Nola vanta un record in MLB: il maggior numero di strikeout consecutivi (dieci, alla pari con Tom Seaver e Corbin Burnes). Il Messico ha invece scelto Javier Assad, 28enne che gioca per i Chicago Cubs in MLB. Chi riuscirà a fare meglio sul monte e ad agevolare il lavoro dei compagni di squadra? In che situazione di punteggio ci si troverà quando Nola e Assad avranno terminato la loro fatica? Lo scopriremo nel cuore della notte.