Baseball
World Baseball Classic, definito il pitcher dell’Italia per il Messico. Ha disputato un All Star Game
Dopo la grande impresa firmata contro gli USA, l’Italia scenderà sul diamante di Houston a mezzanotte per disputare la quarta e ultima partita della fase a gironi del World Baseball Classic, il massimo torneo internazionale per il batti e corri. La nostra Nazionale affronterà il Messico da imbattuta: tre vittorie all’attivo per gli azzurri che sono a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale, ma per raggiungere l’obiettivo dovranno vincere oppure perdere concedendo massimo quattro punti agli avversari.
Alla vigilia del confronto, è stato svelato il pitcher dell’Italia: il lanciatore partente della nostra Nazionale sarà Aaron Nola. Il 32enne gioca in MLB (il massimo campionato statunitense, la Lega di riferimento a livello globale) con la casacca dei Philadelphia Phillies: è un destro che ha esordito il MLB nel 2015 e ha sempre difeso i colori della franchigia di stanza nella città più importante della Pennsylvania, partecipando anche a un All-Star Game (2018).
A dimostrazione della sua caratura tecnica, Aaron Nola vanta un record in MLB: il maggior numero di strikeout consecutivi (dieci, alla pari con Tom Seaver e Corbin Burnes). Il Messico ha invece scelto Javier Assad, 28enne che gioca per i Chicago Cubs in MLB. Chi riuscirà a fare meglio sul monte e ad agevolare il lavoro dei compagni di squadra? In che situazione di punteggio ci si troverà quando Nola e Assad avranno terminato la loro fatica? Lo scopriremo nel cuore della notte.