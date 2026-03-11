World Baseball Classic, gli USA pensavano di essere già qualificati! Il ct: “Regolamento non capito”

La sconfitta degli Stati Uniti contro l’Italia al World Baseball Classic rischia di diventare uno dei risultati più sorprendenti nella storia recente del baseball internazionale. A Houston, gli azzurri hanno battuto 8-6 una delle squadre più ricche di talento mai assemblate dagli americani, mettendo in discussione il percorso della squadra guidata da Mark DeRosa.

Il risultato ha assunto un peso ancora maggiore alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal manager statunitense nelle ore precedenti alla partita. In un’intervista televisiva prima della gara, DeRosa aveva spiegato di voler comunque vincere contro l’Italia pur credendo che la qualificazione fosse già assicurata.

“Nutro enorme rispetto per l’Italia — è una situazione un po’ strana — vogliamo vincere questa partita anche se il nostro biglietto per i quarti di finale è già staccato, perché il Messico giocherà contro l’Italia proprio domani. Quindi, per come è strutturato il calendario, questa è comunque una partita importante per noi“.

La frase si è rivelata però basata su una lettura errata della situazione del girone: gli Stati Uniti non avevano ancora conquistato matematicamente l’accesso ai quarti. Dopo la sorprendente vittoria italiana, il coach americano è stato costretto a chiarire pubblicamente l’equivoco durante la conferenza stampa post-partita: “Mi sono espresso male… ho interpretato completamente in modo sbagliato i calcoli“.

E ha aggiunto spiegando la dinamica dell’errore: “Sapevamo che il Messico avrebbe giocato contro l’Italia e che, nel caso avessimo perso stasera, sarebbe stato necessario rifare tutti i calcoli con i punti concessi, i punti segnati e gli out. Quindi sì, mi sono semplicemente espresso male“.

Infine ha ribadito con fermezza: “Al cento per cento… mi sono espresso male. Punto“. Sul campo la Nazionale italiana ha costruito il successo con una partenza devastante. Tre fuoricampo nelle prime fasi di gara hanno permesso agli azzurri di volare sull’8-0, prima del tentativo di rimonta degli americani nel finale. Gli Stati Uniti hanno reagito con diversi fuoricampo, arrivando fino all’8-6, ma l’ultimo inning si è chiuso con lo strikeout del capitano Aaron Judge, che ha sancito la vittoria italiana. La sconfitta lascia ora gli USA in una posizione delicata nel girone.

Il passaggio del turno dipende infatti dal risultato della sfida tra Italia e Messico: in caso di vittoria tricolore, gli States avanzerebbero comunque, mentre altri scenari potrebbero portarli addirittura all’eliminazione. Per il baseball italiano, invece, il successo rappresenta una delle vittorie più importanti di sempre contro la potenza storica del diamante mondiale.