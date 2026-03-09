World Baseball Classic 2026: il Messico travolge il Brasile nella notte, bene Panama

Vanno in archivio le partite della notte nel continente americano al World Baseball Classic 2026. Sono stati complessivamente tre gli incontri disputati, tra cui uno particolarmente importante in ottica Italia, ovvero il match tra Messico e Brasile, facente parte del raggruppamento B.

I messicani nello specifico i quel di Houston si sono liberati in soli sei end degli avversari, battendoli con un poderoso 16-0 maturato con otto punti (quattro per parte) messi a referto tra il round inaugurale e nel sesto (che sarà anche l’ultimo), con un big inning da sei nel quarto e con altri due da siglati nella seconda e nella quinta ripresa. In virtù di quanto successo la compagine messicana ha raggiunto la testa della classifica con due vittorie su due, esattamente come Stati Uniti ed Italia.

Nel Girone A, quello in fase di svolgimento a San Juan, in Portorico, Panama l’ha spuntata di misura per 3-4 sul Canada a seguito di una disputa molto bloccata al livello di tabellino in cui a fare la differenza è stato il singolo del 4-2 timbrato da Bradfield che ha consentito ai compagni di gestire il vantaggio. Dopo due K.O Panama ritrova il sorriso, accomodandosi al quarto posto dietro Portorico, Cuba (percorso netto per loro fino a questo momento) e appunto Canada.

Più netta invece nel raggruppamento C la vittoria di Israele, capace di superare il Nicaragua per 5-0 affidandosi ad un punto siglato al secondo inning e di altri quattro conquistati al quinto. Primo successo dunque per gli israeliani, ora terzi alle spalle di Repubblica Domenicana e Venezuela.