World Baseball Classic 2026, arriva un altro rinforzo MLB per l’Italia in sostituzione di Kyle Teel!

Dopo il sorprendente cammino nel Girone B del World Baseball Classic, l’Italia del manager Francisco Cervelli ha dovuto fare i conti con una notizia poco incoraggiante. Gli azzurri, protagonisti di una fase a gironi di altissimo livello culminata con vittorie di prestigio contro USA e Messico, hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale ma perdono uno dei punti di riferimento del roster.

Il riferimento è al ricevitore titolare Kyle Teel, tra i protagonisti della sfida contro gli Stati Uniti. Il catcher si è fermato nel corso del sesto inning per un problema muscolare accusato durante una corsa sulle basi. Gli esami successivi hanno confermato lo stop: il giocatore sarà costretto a saltare il resto della competizione.

Lo staff tecnico azzurro ha già individuato il sostituto. Al posto di Teel entra nel roster Andres Antonio Annunziata Nino, ricevitore italo-venezuelano classe 2005 sotto contratto con il Nettuno 1945. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del panorama azzurro: Annunziata Nino ha già vestito la maglia della Nazionale giovanile, partecipando al Mondiale Under 18 del 2022 e mettendosi in evidenza agli Europei Under 23 del 2023, soprattutto per le sue qualità nel box di battuta.

Accanto al giovane catcher, l’Italia accoglie anche un rinforzo proveniente dal baseball professionistico nordamericano (MLB). In vista della fase a eliminazione diretta della rassegna iridata — che vedrà gli Azzurri affrontare Porto Rico — si aggiunge al gruppo Mickey Gasper.

Il giocatore, nato l’11 ottobre 1995 a Merrimack, nel New Hampshire, è un utility player capace di ricoprire diversi ruoli tra ricezione e interno del diamante. Battitore switch (battuta da entrambi i lati del piatto) e destro di braccio, è stato scelto nel 27º turno del Draft MLB 2018 dai New York Yankees dopo la carriera universitaria a Bryant University.

Il debutto in Major League Baseball è arrivato il 12 agosto 2024. Nella stagione 2025 ha collezionato presenze in MLB e nelle Minor Leagues, distinguendosi soprattutto in Tripla-A con una media battuta di 0.285, 10 fuoricampo e un OPS di 0.916 in 179 turni ufficiali. Gasper indosserà la maglia numero 30 con l’Italia e potrà essere utilizzato in diversi ruoli grazie alla sua versatilità difensiva: in carriera ha giocato da catcher, prima base, seconda base e battitore designato.

Il legame col Bel Paese passa attraverso la famiglia: la nonna materna è nata a Roma, mentre le origini familiari risalgono a Cerami, in provincia di Enna, in Sicilia. Con l’arrivo di Gasper e l’inserimento del giovane Annunziata Nino, l’Italia prova dunque a riorganizzarsi dopo l’infortunio di Teel, con l’obiettivo di continuare a sorprendere anche nella fase a eliminazione diretta del torneo.