World Baseball Classic 2026: il tabellone dai quarti alla finale. Italia unica europea

L’Italia continua il suo cammino perfetto nel World Baseball Classic. Dopo aver superato gli Stati Uniti, gli Azzurri battono con autorità anche il Messico, imponendosi 9-1 e chiudendo il girone a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro.

Sul monte di lancio spicca la prestazione solida di Aaron Nola, mentre nel box di battuta è Vinnie Pasquantino a prendersi la scena con una prova straordinaria: tre fuoricampo, decisivi sia per l’attacco sia per dare sicurezza alla squadra anche in difesa.

Il vero uomo copertina della serata è stato proprio il capitano Pasquantino. Nella pioggia di homerun azzurri del torneo — già dodici in quattro partite — mancava finora il contributo del prima base, che ha scelto la partita più importante per esplodere. I suoi tre fuoricampo, messi a segno nel primo, nel sesto e nell’ottavo inning, non solo hanno indirizzato il match ma gli hanno anche permesso di entrare nella storia: è il primo giocatore del World Baseball Classic a colpire tre homerun nella stessa gara. Un’impresa che arricchisce ulteriormente l’eccezionale percorso dell’Italia in questa edizione del torneo.

In questo modo l’Italia ha staccato da prima nel proprio raggruppamento il pass per i quarti di finale. Sabato 14 marzo (ore 20:00 italiane) ci sarà la sfida contro Porto Rico al Daikin Park di Houston e la selezione del Bel Paese è l’unica rappresentante del Vecchio Continente. Le altre qualificate, infatti, sono Corea del Sud, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Canada e per l’appunto Porto Rico. Un altro motivo per cui essere soddisfatti tra le fila azzurre.

Di seguito il tabellone dei quarti di finale:

QUARTI DI FINALE WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

Venerdì 13 marzo (orari italiani)

23:30 Corea del Sud vs Repubblica Dominicana al LoanDepot Park di Miami

Sabato 14 marzo (orari italiani)

01:00 USA vs Canada al Daikin Park di Houston

20:00 Italia vs Porto Rico al Daikin Park di Houston

Domenica 15 marzo (orari italiani)

01:00 Venezuela vs Giappone al LoanDepot Park di Miami