World Baseball Classic 2026: la Repubblica Domenicana batte il Venezuela nella notte

Percorso netto per la Repubblica Domenicana nella prima fase del World Baseball Series 2026. La squadra ha infatti trovato la prima posizione nel raggruppamento D, quello svoltosi a Miami, battendo il Venezuela per 5-7. La sconfitta non ha però impedito ai rivali di passare il turno, approdando ai quarti da secondi della classe.

SI è trattato di un match subito vibrante fin dal primo inning, momento in cui un homers di Juan Soto consente ai domenicani di mettere a referto due punti. La compagine venezuelana risponde subito dopo, accorciando le distanze con un singolo di Willson Contreras che porta il parziale sul 2-1.

Poi, nel terzo inning, arriva il terzo timbro della Repubblica Domenica, siglato da un altro homers, stavolta di Ketel Marte, preludio di quello di Vladimir Guerrero che vale il 4-1. Ma gli avversari non ci stanno e, sempre nel terzo, si avvicinano sempre di più con un doppio di Maikel Garcia e di Luis Arraez.

Ad indirizzare in modo chiaro il match ci pensa quindi Fernando Tatis, complice un fuoricampo che porta in dote tre sigilli battuto nella quarta ripresa. Sul parziale di 7-3 il Venezuela risponde solo all’ultimo atto con un sacrificio di Luis Arrarez e con l’ultimo punto siglato ancora una volta da Contreras per il 7-5 finale.