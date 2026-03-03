WEC, posticipata la 1812km del Qatar. Prima gara a Imola

ACO e FIA hanno comunicato il rinvio della 1812km del Qatar, prima prova del FIA World Endurance Championship in programma nel weekend del 26-28 marzo. Di conseguenza salta anche il Prologue, test collettivo organizzato dal Mondiale che si sarebbe dovuto disputare nei giorni precedenti alla manifestazione araba.

La guerra in Medio Oriente che si sta verificando da qualche giorno ha costretto gli organizzatori a posticipare l’appuntamento con la 10h di Lusail a data da destinarsi. L’obiettivo è quello di proporre la seconda tappa più lunga del campionato a fine anno quando è già prevista la 8h del Bahrain.

Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest (ACO), ha dichiarato: “Innanzitutto, devo sottolineare che i nostri pensieri principali sono rivolti alle vittime di questo terribile conflitto. In momenti come questi, gli interessi sportivi sono chiaramente secondari, motivo per cui è stata presa rapidamente la decisione di non consentire lo svolgimento dell’evento. Stiamo lavorando duramente con il Circuito Internazionale di Lusail e la Federazione Motociclistica del Qatar per trovare la migliore alternativa per consentire lo svolgimento della 1812 km del Qatar in una data successiva nel 2026 e ringraziamo tutte le parti per il loro sincero supporto, la loro cooperazione e la loro comprensione in merito”.

Imola diventa la prima prova del FIA WEC 2026, la corsa sulle rive del Santerno si svolgerà nel fine settimana del 19 aprile. Attualmente non ci sono informazioni relative al Prologue, non è da escludere che la sessione possa essere recuperata in Italia.

Frédéric Lequien, CEO del Campionato Mondiale Endurance FIA, ha affermato:“La 1812 km del Qatar è parte integrante del calendario FIA WEC e desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti al Circuito Internazionale di Lusail e alla Federazione Motociclistica del Qatar per la loro stretta collaborazione. Stiamo lavorando fianco a fianco da sabato mattina per trovare la soluzione migliore per organizzare l’evento e, sebbene ci servano ancora alcuni giorni per definire la data esatta, posso confermare che si svolgerà nella seconda metà della stagione 2026. Forniremo maggiori informazioni non appena saranno disponibili.”

Il 2026 avrebbe dovuto segnare la terza edizione della 1812km del Qatar, vinta lo scorso anno da Ferrari. La speranza è che la sfida in quel di Lusail venga recuperata a fine anno prima del consueto epilogo sotto i riflettori di Sakhir.