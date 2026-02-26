WEC, Peugeot cambia colore per il Mondiale 2026

Peugeot ha presentato presso il prestigioso Atelier Vendôme la nuova livrea che utilizzerà per il FIA World Endurance Championship. Il risultato, frutto della stretta collaborazione tra Peugeot Design e Peugeot Sport, vuole ricordare la nuova Peugeot E-208 GTi.

Le tonalità bianco, rosso e nero riprendono i colori storici delle vetture GTi e saranno protagoniste per tutta la stagione agonistica che inizierà a fine marzo con la 1812km del Qatar. Nick Cassidy, Paul Di Resta e Stoffel Vandoorne sono pronti per alternarsi con la 9X8 n. 93, mentre la n. 94 verrà affidata al tridente composto da Loïc Duval, Malthe Jakobsen e Théo Pourchaire.

Peugeot insegue il primo successo nel FIA WEC con la 9X8, obiettivo sfiorato lo scorso anno a più riprese. Tanti i miglioriamenti nel corso degli anni da parte dei francesi che dal 2022 ad oggi hanno completamente stravolto il proprio programma.

Alain Favey, CEO di Peugeot, ha dichiarato in una nota: “La nuova livrea della Peugeot 9X8 illustra perfettamente l’ambizione del Marchio di perpetuare la leggenda della Peugeot GTi: un’elegante fusione di un patrimonio unico e di un’eccellenza tecnologica all’avanguardia. La livrea esprime la sinergia tra le prestazioni del team in pista e, prossimamente, su strada. Con un obiettivo comune: offrire ai nostri clienti e al pubblico il massimo del piacere di guida secondo Peugeot“.